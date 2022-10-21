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Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют" - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"
Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют" - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"
Стартовал прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе "Mriya Дебют", который пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort & SPA,... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T15:21
2022-10-21T15:21
mriya resort &spa
крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стартовал прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе "Mriya Дебют", который пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort &amp; SPA, сообщают организаторы фестиваля.Прием заявок проходит до 14 ноября. Участники будут соревноваться номинациях "Вокальное искусство", "Музыкально-инструментальное искусство" и "Хореографическое искусство". Обладатель главной награды – "Супер Гран-при" – получит денежный приз, диплом и кубок победителя.Организаторами фестиваля-конкурса "Mriya Дебют" выступают курорт Mriya Resort &amp; SPA и тематический парк "Дримвуд" при поддержке министерства культуры Крыма и министерства образования, науки и молодежи республики.Главная цель конкурса – поддержка новых талантов, обмен опытом и формирование базы участников для продвижения их во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 14 ноября заполнить и отправить анкету-заявку и видео материалы конкурсного номера на электронный адрес md@mriyaresort.com.В конкурсе могут участвовать творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х лет и старше. Участников разделят на возрастные группы: от 3 до 7 лет; от 8 до 14 лет; от 15 до 20 лет; от 21 и старше.В номинации "Хореографическое искусство" можно представить классический танец, бальный, эстрадный или спортивный танец, танцевальное шоу, народный танец и другие направления.В номинации "Вокальное искусство" участники покажут навыки в академическом, народном, джазовом, эстрадном вокале, хоровом пении, авторской песне. Для тех, кто умеет играть на рояле, струнно-смычковых, духовых, ударных инструментах, выделена номинация "Музыкально-инструментальное искусство".Оценивать работы участников будет жюри непосредственно в дни конкурса. Оно формируется из числа известных артистов эстрады, заслуженных деятелей искусств, руководителей профессиональных ассоциаций и союзов Крыма. Жюри определит дипломантов, лауреатов I, II, III степени во всех номинациях и возрастных группах. Также в каждой из трех номинаций будет выбран обладатель "Гран-при". По итогу дня среди победителей в категории "Гран-при" избирается призер в категории "Супер Гран-при". Он получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, диплом и кубок победителя. Все участники конкурса получат памятные дипломы.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNMznwGy8
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РИА Новости Крым
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mriya resort &spa, крым, ялта
Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"

26-27 ноября в Крыму пройдет многожанровый фестиваль-конкурс "Mriya Дебют"

15:21 21.10.2022
 
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAФестиваль-конкурс "Mriya Дебют" на территории курорта Mriya Resort & SPA
Фестиваль-конкурс Mriya Дебют на территории курорта Mriya Resort & SPA
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стартовал прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе "Mriya Дебют", который пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort & SPA, сообщают организаторы фестиваля.
Прием заявок проходит до 14 ноября. Участники будут соревноваться номинациях "Вокальное искусство", "Музыкально-инструментальное искусство" и "Хореографическое искусство". Обладатель главной награды – "Супер Гран-при" – получит денежный приз, диплом и кубок победителя.
Организаторами фестиваля-конкурса "Mriya Дебют" выступают курорт Mriya Resort & SPA и тематический парк "Дримвуд" при поддержке министерства культуры Крыма и министерства образования, науки и молодежи республики.
Главная цель конкурса – поддержка новых талантов, обмен опытом и формирование базы участников для продвижения их во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 14 ноября заполнить и отправить анкету-заявку и видео материалы конкурсного номера на электронный адрес md@mriyaresort.com.

Участники могут направить готовые видеоматериалы, которые были записаны на других ранее проводимых конкурсах и мероприятиях, а также видео выступлений на сцене, в репетиционных залах, в студиях звукозаписи, в домашних условиях, на природе. При этом видео не должно содержать элементы монтажа.

В конкурсе могут участвовать творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х лет и старше. Участников разделят на возрастные группы: от 3 до 7 лет; от 8 до 14 лет; от 15 до 20 лет; от 21 и старше.
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В номинации "Хореографическое искусство" можно представить классический танец, бальный, эстрадный или спортивный танец, танцевальное шоу, народный танец и другие направления.
В номинации "Вокальное искусство" участники покажут навыки в академическом, народном, джазовом, эстрадном вокале, хоровом пении, авторской песне. Для тех, кто умеет играть на рояле, струнно-смычковых, духовых, ударных инструментах, выделена номинация "Музыкально-инструментальное искусство".
Оценивать работы участников будет жюри непосредственно в дни конкурса. Оно формируется из числа известных артистов эстрады, заслуженных деятелей искусств, руководителей профессиональных ассоциаций и союзов Крыма. Жюри определит дипломантов, лауреатов I, II, III степени во всех номинациях и возрастных группах. Также в каждой из трех номинаций будет выбран обладатель "Гран-при". По итогу дня среди победителей в категории "Гран-при" избирается призер в категории "Супер Гран-при". Он получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, диплом и кубок победителя. Все участники конкурса получат памятные дипломы.
Как отмечают организаторы мероприятия, в день проведения фестиваля участники конкурса и их сопровождающие смогут бесплатно посетить тематический парк "Дримвуд". Также им предоставляется 50-процентная скидка на входные билеты и экскурсии в Японском саду "Шесть чувств" и WINEPARK. Кроме того, для них действует специальное предложение на проживание в отеле Mriya Resort & SPA с 25 по 28 ноября и в отеле Александрия 26-27 ноября.
*реклама
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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