https://crimea.ria.ru/20221021/talantlivye-krymchane-poboryutsya-za-prizy-konkursa-mriya-debyut-1125022941.html

Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"

Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют" - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"

Стартовал прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе "Mriya Дебют", который пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort & SPA,... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T15:21

2022-10-21T15:21

2022-10-21T15:21

mriya resort &spa

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стартовал прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе "Mriya Дебют", который пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort & SPA, сообщают организаторы фестиваля.Прием заявок проходит до 14 ноября. Участники будут соревноваться номинациях "Вокальное искусство", "Музыкально-инструментальное искусство" и "Хореографическое искусство". Обладатель главной награды – "Супер Гран-при" – получит денежный приз, диплом и кубок победителя.Организаторами фестиваля-конкурса "Mriya Дебют" выступают курорт Mriya Resort & SPA и тематический парк "Дримвуд" при поддержке министерства культуры Крыма и министерства образования, науки и молодежи республики.Главная цель конкурса – поддержка новых талантов, обмен опытом и формирование базы участников для продвижения их во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 14 ноября заполнить и отправить анкету-заявку и видео материалы конкурсного номера на электронный адрес md@mriyaresort.com.В конкурсе могут участвовать творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х лет и старше. Участников разделят на возрастные группы: от 3 до 7 лет; от 8 до 14 лет; от 15 до 20 лет; от 21 и старше.В номинации "Хореографическое искусство" можно представить классический танец, бальный, эстрадный или спортивный танец, танцевальное шоу, народный танец и другие направления.В номинации "Вокальное искусство" участники покажут навыки в академическом, народном, джазовом, эстрадном вокале, хоровом пении, авторской песне. Для тех, кто умеет играть на рояле, струнно-смычковых, духовых, ударных инструментах, выделена номинация "Музыкально-инструментальное искусство".Оценивать работы участников будет жюри непосредственно в дни конкурса. Оно формируется из числа известных артистов эстрады, заслуженных деятелей искусств, руководителей профессиональных ассоциаций и союзов Крыма. Жюри определит дипломантов, лауреатов I, II, III степени во всех номинациях и возрастных группах. Также в каждой из трех номинаций будет выбран обладатель "Гран-при". По итогу дня среди победителей в категории "Гран-при" избирается призер в категории "Супер Гран-при". Он получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей, диплом и кубок победителя. Все участники конкурса получат памятные дипломы.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNMznwGy8

https://crimea.ria.ru/20220913/mriya-resort--spa-otkryvaet-obrazovatelnyy-proekt-o-gostepriimstve-1124490771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, крым, ялта