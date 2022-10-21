https://crimea.ria.ru/20221021/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125020114.html

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T12:19

2022-10-21T12:19

2022-10-21T12:19

керченская паромная переправа

крым

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018867_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a694e17ad4c82032820971093ed31aac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ.В профильном министерстве уточняют, что погода на данный момент позволяет паромам курсировать между берегами - сейчас средняя скорость западного ветра составляет 12,8 м/сек, порывами до 16,6 м/сек."Согласно прогнозу Росгидромета, до середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/сек, во второй половине дня ветер ослабнет до 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн – 70-120 см, температура воздуха днем +12…14 градусов, температура воды в море +13…14 градусов", - уточнили в Минтрансе прогноз до конца дня.Ранее сообщалось, что сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.

https://crimea.ria.ru/20221021/sudokhodstvo-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-vozobnovleno-1125017580.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, транспорт