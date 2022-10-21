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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T12:19
2022-10-21T12:19
керченская паромная переправа
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ.В профильном министерстве уточняют, что погода на данный момент позволяет паромам курсировать между берегами - сейчас средняя скорость западного ветра составляет 12,8 м/сек, порывами до 16,6 м/сек."Согласно прогнозу Росгидромета, до середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/сек, во второй половине дня ветер ослабнет до 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн – 70-120 см, температура воздуха днем +12…14 градусов, температура воды в море +13…14 градусов", - уточнили в Минтрансе прогноз до конца дня.Ранее сообщалось, что сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
https://crimea.ria.ru/20221021/sudokhodstvo-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-vozobnovleno-1125017580.html
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керченская паромная переправа, крым, транспорт
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас

Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой

12:19 21.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 587 пассажиров и 6 858 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пятью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 186 круговых рейсов", - сказано в сообщении.
В профильном министерстве уточняют, что погода на данный момент позволяет паромам курсировать между берегами - сейчас средняя скорость западного ветра составляет 12,8 м/сек, порывами до 16,6 м/сек.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/сек, во второй половине дня ветер ослабнет до 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн – 70-120 см, температура воздуха днем +12…14 градусов, температура воды в море +13…14 градусов", - уточнили в Минтрансе прогноз до конца дня.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
11:08
Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
Ранее сообщалось, что сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
 
Керченская паромная переправаКрымТранспорт
 
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