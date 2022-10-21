https://crimea.ria.ru/20221021/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125020114.html
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T12:19
2022-10-21T12:19
2022-10-21T12:19
керченская паромная переправа
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018867_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a694e17ad4c82032820971093ed31aac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ.В профильном министерстве уточняют, что погода на данный момент позволяет паромам курсировать между берегами - сейчас средняя скорость западного ветра составляет 12,8 м/сек, порывами до 16,6 м/сек."Согласно прогнозу Росгидромета, до середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/сек, во второй половине дня ветер ослабнет до 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн – 70-120 см, температура воздуха днем +12…14 градусов, температура воды в море +13…14 градусов", - уточнили в Минтрансе прогноз до конца дня.Ранее сообщалось, что сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.
https://crimea.ria.ru/20221021/sudokhodstvo-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-vozobnovleno-1125017580.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125018867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fcfcef9294a98e92e0dd7b8593ef390.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, крым, транспорт
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Паромы между Крымом и Таманью перевезли 16,5 тыс. пассажиров и 6,8 тыс. машин, переправа продолжает работу, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 587 пассажиров и 6 858 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков. Пятью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 186 круговых рейсов", - сказано в сообщении.
В профильном министерстве уточняют, что погода на данный момент позволяет паромам курсировать между берегами - сейчас средняя скорость западного ветра составляет 12,8 м/сек, порывами до 16,6 м/сек.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/сек, во второй половине дня ветер ослабнет до 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн – 70-120 см, температура воздуха днем +12…14 градусов, температура воды в море +13…14 градусов", - уточнили в Минтрансе прогноз до конца дня.
Ранее сообщалось
, что сейчас на паромной переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов.