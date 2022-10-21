https://crimea.ria.ru/20221021/kakoy-segodnya-prazdnik-21-oktyabrya-1121200195.html

Какой сегодня праздник: 21 октября

Какой сегодня праздник: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Какой сегодня праздник: 21 октября

В этот день во всем мире отмечают День студента, Великобритания празднует историческую победу в Трафальгарском сражении, а чипсы начос – свой "день рождения". В РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T00:00

2022-10-21T00:00

2022-10-21T00:00

праздники и памятные даты

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111350/84/1113508447_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_1ad139e18ac4c0b4ac9704aa45924e19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День студента, Великобритания празднует историческую победу в Трафальгарском сражении, а чипсы начос – свой "день рождения". В 1519 году Фернан Магеллан открыл пролив имени себя, а в 1964 вышел фильм "Моя прекрасная леди". День рождения 21 октября отмечают Никита Михалков и Ким Кардашьян.Что празднуют в миреЕжегодно 21 октября проходит Всемирный день студентов. Он был учрежден в 1941 году на встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, но впервые отмечен в 1946-ом.В Англии 21 октября отмечают День Трафальгарской битвы. В 1805 году вице-адмирал Королевского флота Горацио Нельсон дал решающий бой объединенному Флоту Испании и Франции, разгромив противника. Сам погиб во время сражения. В честь великой победы была названа площадь в центре Лондона, на которой был установлен памятник британскому вице-адмиралу.А еще сегодня Международный день начос. Эта закуска - по сути, кукурузные чипсы. Легенда говорит, что впервые начос появились в мексиканском городе Пьедрас-Неграс, штата Коауила. Перед самым закрытием в местное заведение заглянули жены американских солдат. Владелец быстро нарезал тортильи в форме треугольников, присыпал сыром чеддер и добавил перец халапеньо, после чего разогрел.Знаменательные событияВ 1519 году известный португальский и испанский мореплаватель Фернан Магеллан подумал "чего дома сидеть?". И отправился в кругосветное путешествие. Собрали пять кораблей, провизии на два года и выдвинулись из порта Санлукар-де-Баррамеда навстречу приключениям. 21 октября того же года вся его флотилия оказывается у узкого пролива в Южной Америке. Магеллан посылает два корабля на разведку, и вскоре те возвращаются с новостью, что прошли сушу насквозь. Так был открыт Магелланов пролив.В этот день в 1923 году в воздух впервые поднялся одноместный самолет, спроектированный в Опытном конструкторском бюро имени Туполева АНТ-1. Иронично, что в этот же день 1937 года сам Андрей Туполев был арестован по обвинению во "вредительстве". В 1941 году его досрочно освободили, после чего он смог продолжить работу.21 октября вообще день, богатый на различные "авиационные события". Так, в 1940 году свой первый полет совершил самолет КОР-2. По сути конструкции это была "палубная катапультная лодка", но это не меняет того факта, что аппарат мог пролететь больше 1000 километров. А в 1960 году состоялся первый полет пассажирского самолета Як-40.21 октября 1964 года на экраны вышел музыкальный фильм Джорджа Кьюкора "Моя прекрасная леди", в котором в главной роли снялась Одри Хепберн. Лента получила восемь премий "Оскар" и три "Золотых глобуса". Сборы составили 72 миллиона долларов США при бюджете в 17 миллионов.В этот день в 1984 году легендарный австрийский гонщик Ники Лауда в третий раз выигрывает "Формулу-1". Эта победа досталась Лауде достаточно сложно. Все дело в том, что в 1976 году во время заезда Гран-при Германии на трассе Нюрбургринг он попал в чудовищную аварию: болид гонщика на скорости влетел в ограждение, загорелся, откатился обратно на трассу, где в него врезался автомобиль американца Брета Ланджера. Лауду зажало в горящем автомобиле. Тем не менее, через шесть недель он вернулся на трек и стал чемпионом. Это был его второй чемпионский титул. Третий, о котором и идет речь, он заработал, выступая за команду МакЛарен.В 1994 году в этот день была учреждена ежегодная премия "ТЭФИ" – российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионного искусства. Учредитель – "Академия российского телевидения". В разные годы обладателями "ТЭФИ" становились Федор Бондарчук, Владимир Ворошилов, Николай Дроздов, Владислав Листьев.Кто родилсяВ 1833 году в Стокгольме родился Альфред Нобель - известный химик, инженер, изобретатель и филантроп, создатель Нобелевской премии. Семья была бедной, из восьмерых детей выжили лишь четверо. К счастью, отцу Нобеля удалось вырваться из нищеты и открыть бизнес в Санкт-Петербурге. Основная часть бизнеса – торговля взрывчатыми веществами и военные разработки. Заработанное богатство позволило нанять частных учителей, и вскоре Альфред преуспел в учебе. После он был отправлен родителями учиться в Европу, затем в США. Потом он вернулся вместе с семьей в Швецию, где продолжил работу над взрывчатыми веществами и открыл несколько заводов.В 1888 году по ошибке репортеров разошлась информация, что Нобель умер. Газеты пестрили заголовками о смерти "миллионера на крови", "торговца взрывчатой смертью" и так далее. Тогда Нобель решил, что не должен остаться в памяти людей "злодеем", и в 1895 году в своем завещании указал, что большая часть его состояния должна быть направлена на учреждение премии за достижения в физике, медицине, химии, литературе и за деятельность по укреплению мира.21 октября 1929 года в США родилась известная писательница и литературный критик Урсула Ле Гуин. Большая часть ее произведений - фантастика или фэнтези. В 1964 году вышла первая ее книга из цикла о Земноморье – "Освобождающее заклятье". Всего в этой серии вышли девять книг, последняя – в 2001 году. Параллельно Ле Гуин работала над Хайнийским циклом книг, в котором вышло 14 произведений. Она стала обладателем шести премий "Хьюго", семи "Небьюла" и 21 "Локус".В этот день в 1945 году в Москве, в семье советского литератора Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской родился Никита Михалков. Уже в 14 лет сыграл свою первую роль в фильме "Тучи над Борском". В следующем году ему дали одну из главных ролей в ленте Генриха Оганесяна "Приключения Кроша", а в 18 лет – главную роль в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".В 1974 году 28-летний Никита Михалков снял свой первый фильм – "Свой среди чужих, чужой среди своих", а в 1984 году стал Народным артистом РСФСР. Еще через 10 лет режиссер снимает оскароносный фильм "Утомленные солнцем", который, кроме премии Американской академии кинематографических наук, получает гран-при Международного Каннского фестиваля. Кроме того, Михалков - обладатель "Золотого льва" Венецианского фестиваля, "Ники", "Кинотавра" и множества других наград и званий.А 42 года назад родилась женщина, до этих пор остающаяся одним из мировых секс-символов – Ким Кардашьян. Она была буквально обречена на успех, родившись в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер. Кстати, следующий муж Крис – Брюс Дженнер - стал Кейтлин Дженнер, сменив пол.Собственно, широкую известность Ким получила в 2007 году, став участницей реалити-шоу про ее семью – "Семейство Кардашьян". Личный заработок Ким составил 10 миллионов долларов. После этого она пробовала себя в роли бизнесвумен, дизайнера, фотомодели и певицы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, в мире, общество