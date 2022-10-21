https://crimea.ria.ru/20221021/kak-utrennyaya-zaryadka-vliyaet-na-produktivnost-zhenschin-na-rabote-1124991295.html

Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе

Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе

На женскую продуктивность напрямую влияет физическая активность и занятия спортом по утрам, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T08:38

2022-10-21T08:38

2022-10-21T08:38

спорт

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На женскую продуктивность напрямую влияет физическая активность и занятия спортом по утрам, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob."Мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, практически вдвое больше, чем женщин – 12% и 7% соответственно. Средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются у тех, кто делает зарядку, и у тех, кто не нет (4,2 и 4,1 балла из 5 баллов), – говорится в сообщении.В опросе SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех российских регионов.

https://crimea.ria.ru/20220516/ubrat-zhivot-bez-diet-i-sporta-vozmozhno--eksperty-1121847827.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, здоровье, общество