https://crimea.ria.ru/20221021/kak-utrennyaya-zaryadka-vliyaet-na-produktivnost-zhenschin-na-rabote-1124991295.html
Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе
Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе
На женскую продуктивность напрямую влияет физическая активность и занятия спортом по утрам, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:38
2022-10-21T08:38
2022-10-21T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На женскую продуктивность напрямую влияет физическая активность и занятия спортом по утрам, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob."Мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, практически вдвое больше, чем женщин – 12% и 7% соответственно. Средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются у тех, кто делает зарядку, и у тех, кто не нет (4,2 и 4,1 балла из 5 баллов), – говорится в сообщении.В опросе SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех российских регионов.
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спорт, здоровье, общество
Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе
Утренняя зарядка повышает продуктивность женщин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На женскую продуктивность напрямую влияет физическая активность и занятия спортом по утрам, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
У женщин средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня. 4,6 баллов против 4,3 баллов среди тех, кто не делает утреннюю зарядку.
"Мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, практически вдвое больше, чем женщин – 12% и 7% соответственно. Средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются у тех, кто делает зарядку, и у тех, кто не нет (4,2 и 4,1 балла из 5 баллов), – говорится в сообщении.
В опросе SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех российских регионов.