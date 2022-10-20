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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-20T00:01
2022-10-19T16:13
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи местами дожди, ночью +9...11, днем +13...15 градуса.На всей территории Крыма из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html
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погода, погода в крыму, крым
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг

Прогноз погоды в Крыму на 20 октября

00:01 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПогода в Крымских горах
Погода в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный гидрометцентр.
"Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха составит ночью +4…9, днем +8…13 градусов, в ночь на 21 октября от 2 градусов мороза до 3 тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи местами дожди, ночью +9...11, днем +13...15 градуса.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 13:04
Дожди и резкое похолодание в Крыму: объявлено штормовое
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
22:07Главные события и заявления дня: 19 октября
21:56Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
21:36Кому нельзя принимать средства для потенции
20:38В каких странах принимают карты "Мир"
20:12В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
20:02Развожаев сообщил о дополнительных мерах безопасности в Севастополе
19:37Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог
19:13В Севастополе задержали серийного вора-домушника
18:34На Керченской переправе сократилась очередь
18:21В Керчи эвакуировали жилой многоквартирный дом
18:10Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
18:05Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
17:50Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
17:32Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
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