https://crimea.ria.ru/20221020/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1124983542.html

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг

В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-20T00:01

2022-10-20T00:01

2022-10-19T16:13

погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи местами дожди, ночью +9...11, днем +13...15 градуса.На всей территории Крыма из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html

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