https://crimea.ria.ru/20221020/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1124983542.html
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-20T00:01
2022-10-20T00:01
2022-10-19T16:13
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121249871_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_30cc0db51856d96d3f5aeec450a0c69c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи местами дожди, ночью +9...11, днем +13...15 градуса.На всей территории Крыма из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20221018/dozhdi-i-rezkoe-pokholodanie-v-krymu-obyavleno-shtormovoe-1124955199.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1a/1121249871_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_27d269154e0a56f4ddaf368c17758aba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Холодный фронт: прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на 20 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В четверг и в ночь на пятницу погоду в Крыму будет определять активный холодный фронтальный раздел, ожидаются дожди, местами сильные, сообщает региональный гидрометцентр.
"Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха составит ночью +4…9, днем +8…13 градусов, в ночь на 21 октября от 2 градусов мороза до 3 тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, утром и днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +12…14.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи местами дожди, ночью +9...11, днем +13...15 градуса.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра и осадков объявлено штормовое предупреждение.