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Какой сегодня праздник: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Какой сегодня праздник: 20 октября
Какой сегодня праздник: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Какой сегодня праздник: 20 октября
Сегодня отмечают Международный день повара, в России - День военного связиста. 308 лет назад Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России - День военного связиста. 308 лет назад Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 142 года назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.Что отмечают в миреСогласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно 3 триллиона деревьев, в то время как звезд — 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.Военная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.Знаменательные датыВ этот день 308 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.210 лет назад австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия стала наследницей Карла VI Габсбурга. Она получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. Сама легитимность правления Марии Терезии, противоречащая былым правилам передачи престола, была признана лишь через восемь лет, после войны за австрийское наследство, в ходе которой молодая женщина продемонстрировала невероятную стойкость.Один из первых стационарных цирков в России - Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 142 года назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.Кто родился в этот день20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.73 года назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом — в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.А 59 лет назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, в мире, общество
Какой сегодня праздник: 20 октября

Что празднуют в России и в мире 20 октября

00:00 20.10.2022
 
© Фото: pixabay.comПовар
Повар
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сегодня отмечают Международный день повара, в России - День военного связиста. 308 лет назад Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга, 142 года назад Московский цирк принял первых зрителей на Цветном бульваре. В этот день родились Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, советский легкоатлет и олимпийский чемпион Валерий Борзов, российский журналист Владимир Соловьев.
Что отмечают в мире
Согласно статистическим данным, деревьев на Земле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на планете примерно 3 триллиона деревьев, в то время как звезд — 400 миллиардов. Мы никогда не узнали бы об этом факте, если бы не работники статистики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. В 2015 году эту дату предложила отмечать ООН.
Кулинары и повара отмечают сегодня профессиональный праздник. Международный день повара празднуют более чем в 70 странах мира, и празднуют масштабно. Профессия является одной из самых востребованных и древних. Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока.
Военная связь является неотъемлемой составной частью управления вооруженными силами, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками в мирное и военное время. Ежегодно 20 октября в российской армии отмечается День военного связиста — профессиональный праздник всех работников и военнослужащих войск связи.
Знаменательные даты
В этот день 308 лет назад Петр I оставил без работы тысячи каменщиков по всей России, издав указ о запрещении каменного строительства во всех российских городах, кроме Санкт-Петербурга. Это был отнюдь не каприз царя, а необходимость: каменщиков не хватало, и город превратился в вечную стройку, поэтому Петр I рассчитывал, что каменщики со всей страны, не имея работы на месте, будут вынуждены отправиться в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом, а заодно, наконец, достроят все задуманное.
210 лет назад австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия стала наследницей Карла VI Габсбурга. Она получила чисто мужское воспитание, подготовившее ее к управлению обширным государством. Сама легитимность правления Марии Терезии, противоречащая былым правилам передачи престола, была признана лишь через восемь лет, после войны за австрийское наследство, в ходе которой молодая женщина продемонстрировала невероятную стойкость.
Один из первых стационарных цирков в России - Московский цирк на Цветном бульваре – принял первых зрителей 20 октября 142 года назад. Самые знаменитые артисты выступали на его манеже. Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, Вильмямс Труцци со своими вышколенными лошадьми. Непревзойденные прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, грациозная танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос, эквилибристки сестры Кох, знаменитый "хитрец" Кио.
Кто родился в этот день
20 октября 1350 года родился Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. Он был сыном Ивана II. В княжение Дмитрия Донского Москва утвердила свое главенствующее положение в русских землях.
73 года назад на свет появился советский легкоатлет, олимпийский чемпион Валерий Борзов. За свою карьеру он два раза становился олимпийским чемпионом — в 1972 и 1976 годах. Также Борзов неоднократно был чемпионом Европы и победителем множества других соревнований. А в историю легкой атлетики он вошел как совершенно уникальный спринтер, в определенном смысле создавший этот вид спорта в его современном виде.
А 59 лет назад родился известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
 
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