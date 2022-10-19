https://crimea.ria.ru/20221019/nazvan-glavnyy-zalog-pobedy-rossii-v-skhvatke-s-zapadom-1124956051.html

Назван главный залог победы России в схватке с Западом

Назван главный залог победы России в схватке с Западом - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Назван главный залог победы России в схватке с Западом

Уникальное свойство русского народа – его "дисциплинированный энтузиазм", заключающейся в умении подчинять свои личные интересы государственному интересу –... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T03:27

2022-10-19T03:27

2022-10-19T03:27

мнения

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Уникальное свойство русского народа – его "дисциплинированный энтузиазм", заключающейся в умении подчинять свои личные интересы государственному интересу – является главным залогом победы России в нынешнем противостоянии с Западом. Такое мнение высказал политолог Сергей Киселев.По словам эксперта, этот феномен описывает в своем самом известном труде "Россия и Европа" известный русский философ Николай Данилевский, 200-летие которого будет отмечаться в этом году."Данилевский говорит о "дисциплинированном энтузиазме" – уникальном свойстве русского народа. Оно складывается из умения подчинять свои интересы государственному интересу, когда это необходимо, и наличия национального лидера, в политической деятельности которого выражаются народные чаяния", – сказал Киселев на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению политолога, этот "дисциплинированный энтузиазм" наглядно проявляется сейчас в российском обществе в свете брошенного нашей стране Западом глобального вызова.Николай Данилевский – русский философ, социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель. Один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма. Свой основной труд – "Россия и Европа" – Данилевский написал в Крыму, находясь в своем имении в Мшатке (ЮБК). В нем автор выдвинул теорию обособленных, локальных цивилизаций, развивающихся подобно живым организмам. Они находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с внешней средой, так же, как и биологические виды, проходят стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Россия со славянством, по Данилевскому, образуют новый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени, совершенно отличный и отдельный от Европы. По мнению философа, Европа не только чужда, но даже враждебна России, а интересы Европы "не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны".

https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, российская федерация (россия, рф)