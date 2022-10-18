https://crimea.ria.ru/20221018/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124934338.html
Прогноз погоды для Крыма на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на вторник
В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T00:01
2022-10-18T00:01
2022-10-18T00:01
крымская погода
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +12...14, днем +19...21 градус.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +7...9, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымская погода, общество, крым
Прогноз погоды для Крыма на вторник
Прогноз погоды в Крыму на 18 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +4…9 градусов, на южном и восточном побережье до +14, днем воздух прогреется до +16…21, в горах до 9…14. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +12...14, днем +19...21 градус.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +7...9, днем +17...19.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.