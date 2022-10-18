https://crimea.ria.ru/20221018/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124934338.html

Прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на вторник

В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T00:01

2022-10-18T00:01

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крымская погода

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +12...14, днем +19...21 градус.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +7...9, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, общество, крым