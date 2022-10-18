Рейтинг@Mail.ru
Прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1124934338.html
Прогноз погоды для Крыма на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на вторник
В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T00:01
2022-10-18T00:01
крымская погода
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124652062_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71fe8c7280d42b309d27028c9f97da33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +12...14, днем +19...21 градус.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +7...9, днем +17...19.В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1c/1124652062_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7a94c6050b428a32954240a39dc6ea47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, общество, крым
Прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды в Крыму на 18 октября

00:01 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКаштан
Каштан - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове сохранится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +4…9 градусов, на южном и восточном побережье до +14, днем воздух прогреется до +16…21, в горах до 9…14. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +18...20.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +12...14, днем +19...21 градус.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы +7...9, днем +17...19.
В Феодосии, Судаке и Керчи тоже сухо, ночью +9...11, днем +16...18.
На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, в западных и центральных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
 
Крымская погодаОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
21:58Главные события и заявления дня: 17 октября
21:07Число погибших в Ейске выросло до четырех, 25 человек пострадали
20:36На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
20:17В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
20:04Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
19:57В Минобороны рассказали об обмене пленными в формате 110 на 110
19:41В результате крушения Су-34 в Ейске повреждено 17 квартир
19:13После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома
19:04В Минобороны назвали причину падения военного самолета в Ейске
18:47"Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
18:46В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
18:30В Совбезе раскрыли цели подрывной работы Запада
18:01В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
17:53В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
17:31В Крыму рассказали, куда может обращаться инициативная молодежь
16:56Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страны
16:32Пожар на ТЭЦ-2 в Калининграде: что известно
16:18Российско-белорусские войска приступили к защите Союзного государства
Лента новостейМолния