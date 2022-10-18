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Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
С начала работы Керченской переправы после ЧП на Крымском мосту Тамань и Крым соединили 132 круговых паромных рейса, сейчас погодные условия позволяют... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T11:47
2022-10-18T11:47
2022-10-18T11:47
ситуация на керченской переправе
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С начала работы Керченской переправы после ЧП на Крымском мосту Тамань и Крым соединили 132 круговых паромных рейса, сейчас погодные условия позволяют продолжать перевозку пассажиров и машин, сообщается в Telegram-канале Минтранса РФ.На Керченской переправе ввели ограничения на провоз грузов >>"Привлеченными пассажирскими судами выполнено девять рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 132 круговых рейса. Погода улучшилась и в настоящий момент благоприятствует судоходству в этом районе. Сейчас средняя скорость северо-восточного ветра составляет 6,3 м/сек, порывами до 8,7 м/сек", - сказано в сообщении.По данным профильного министерства, всего с начала работы переправы по состоянию на 7 часов тура вторника через пролив в обе стороны перевезено 14 517 пассажиров и 5 116 автомобиля, в основном грузовых.После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.Утром 17 октября Минтранс России разрешил проезд автобусов по Крымскому мосту в оба направления.
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ситуация на керченской переправе, крым, транспорт
Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
Керченская паромная переправа: ситуация с трафиком и погодой