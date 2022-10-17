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ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине
ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине - РИА Новости Крым, 17.10.2022
ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине
Вооруженные силы России уничтожили батареи американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня "СМЕРЧ", а также пункт управления в Харьковской области... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T13:34
2022-10-17T13:34
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили батареи американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня "СМЕРЧ", а также пункт управления в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также на Харьковщине ударами оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ ракетных войск и артиллерии уничтожен пункт управления в районе поселка Двуречная. Еще один пункт управления ликвидирован в районе поселка Дробышево в ДНР.Кроме того, уничтожено шесть складов боеприпасов в Харьковской области (Фиголевка), Донецкой Народной Республики (Верхнекаменское, Соледар), Николаевской (Новогригоровка) и Херсонской области (Новопетровка и Давыдов Брод).В Николаеве уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, а в районе поселка Березнеговатое Николаевской области – ремонтная база вооружения и техники противника.
https://crimea.ria.ru/20221017/udary-po-obektam-sboi-v-rabote-metro-i-svyazi-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124928629.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
ВС РФ уничтожили батареи гаубиц США и РСЗО "Смерч" на Харьковщине

ВС РФ уничтожили батарею американских гаубиц М777 и РСЗО "Смерч" в Харьковской области

13:34 17.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации на Украине
Боевая работа расчетов РСЗО Смерч в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили батареи американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня "СМЕРЧ", а также пункт управления в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня "СМЕРЧ" в районе населенного пункта Казачая Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области", – говорится в сводке ведомства.
Также на Харьковщине ударами оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ ракетных войск и артиллерии уничтожен пункт управления в районе поселка Двуречная. Еще один пункт управления ликвидирован в районе поселка Дробышево в ДНР.
Кроме того, уничтожено шесть складов боеприпасов в Харьковской области (Фиголевка), Донецкой Народной Республики (Верхнекаменское, Соледар), Николаевской (Новогригоровка) и Херсонской области (Новопетровка и Давыдов Брод).
В Николаеве уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ, а в районе поселка Березнеговатое Николаевской области – ремонтная база вооружения и техники противника.
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