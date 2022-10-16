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ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР
ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР - РИА Новости Крым, 16.10.2022
ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР
Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T14:42
2022-10-16T14:43
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также российские беспилотники за сутки уничтожили четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)
ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР

МО РФ: российские военные овладели господствующими высотами под Нескучным в ДНР

14:42 16.10.2022 (обновлено: 14:43 16.10.2022)
 
© РИА Новости КрымБоец Росгвардии РФ
Боец Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты", отметил он.
Также российские беспилотники за сутки уничтожили четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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Заголовок открываемого материала
14:54ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ
14:42ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР
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