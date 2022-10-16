https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-zanyali-gospodstvuyuschie-vysoty-v-rayone-neskuchnogo-v-dnr-1124914197.html

ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР

ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР - РИА Новости Крым, 16.10.2022

ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР

Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T14:42

2022-10-16T14:42

2022-10-16T14:43

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские войска овладели господствующими высотами в районе Нескучного ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также российские беспилотники за сутки уничтожили четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2247 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5830 танков и других боевых бронированных машин, 870 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3480 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6595 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, донецкая народная республика (днр)