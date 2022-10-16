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Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области
ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T10:36
2022-10-16T10:36
2022-10-16T10:36
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские боевики "зализывают раны:"Все надежды наступательной операции ВСУ разрушены, враг разбит. Ночь прошла бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас все под контролем. Жители правого берега Херсонской области потихонечку оставляют свои населенные пункты, чтобы дать возможность военным по крупному зачистить логово украинских нацистов и перейти в наступление", - говорит Стремоусов на видео, прикрепленному к посту.Накануне власти Херсонской области сообщили о попытке наступления со стороны ВСУ в ночь на субботу. Была предпринята попытка наступления в районе дороги Дудчаны-Берислав.
https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области
Стремоусов: все надежды наступательной операции ВСУ в Херсонской области разрушены