https://crimea.ria.ru/20221016/vlasti-rasskazali-o-situatsii-na-linii-oborony-v-khersonskoy-oblasti-1124911333.html

Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области

Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области

ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T10:36

2022-10-16T10:36

2022-10-16T10:36

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124596014_0:305:960:845_1920x0_80_0_0_7f9526f2c08881a98c935d9aea48e9fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские боевики "зализывают раны:"Все надежды наступательной операции ВСУ разрушены, враг разбит. Ночь прошла бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас все под контролем. Жители правого берега Херсонской области потихонечку оставляют свои населенные пункты, чтобы дать возможность военным по крупному зачистить логово украинских нацистов и перейти в наступление", - говорит Стремоусов на видео, прикрепленному к посту.Накануне власти Херсонской области сообщили о попытке наступления со стороны ВСУ в ночь на субботу. Была предпринята попытка наступления в районе дороги Дудчаны-Берислав.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии