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Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области
ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T10:36
2022-10-16T10:36
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, украинские боевики "зализывают раны:"Все надежды наступательной операции ВСУ разрушены, враг разбит. Ночь прошла бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас все под контролем. Жители правого берега Херсонской области потихонечку оставляют свои населенные пункты, чтобы дать возможность военным по крупному зачистить логово украинских нацистов и перейти в наступление", - говорит Стремоусов на видео, прикрепленному к посту.Накануне власти Херсонской области сообщили о попытке наступления со стороны ВСУ в ночь на субботу. Была предпринята попытка наступления в районе дороги Дудчаны-Берислав.
https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html
херсонская область
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Власти рассказали о ситуации на линии обороны в Херсонской области

Стремоусов: все надежды наступательной операции ВСУ в Херсонской области разрушены

10:36 16.10.2022
 
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии в Херсонской области
Бойцы Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВС России разбили подразделения ВСУ на Херсонском направлении по итогам провалившейся субботней попытки украинских боевиков совершить наступление. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации, под командованием Героя России, командующего войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении 15 октября", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские боевики "зализывают раны:
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В Херсонской области сообщили о попытке наступления ВСУ
"Все надежды наступательной операции ВСУ разрушены, враг разбит. Ночь прошла бодро для всех, кто зализывал раны. Для нас все под контролем. Жители правого берега Херсонской области потихонечку оставляют свои населенные пункты, чтобы дать возможность военным по крупному зачистить логово украинских нацистов и перейти в наступление", - говорит Стремоусов на видео, прикрепленному к посту.
Накануне власти Херсонской области сообщили о попытке наступления со стороны ВСУ в ночь на субботу. Была предпринята попытка наступления в районе дороги Дудчаны-Берислав.
 
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы России
 
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