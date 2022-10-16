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Статистика заражений и смертей от COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Статистика заражений и смертей от COVID в Крыму и Севастополе
Статистика заражений и смертей от COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Статистика заражений и смертей от COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 208 323 случая, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T10:52
2022-10-16T10:36
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 208 323 случая, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы восемь человек, выздоровел 41 пациент, летальных исходов не зафиксировано.Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, по состоянию на утро 16 октября в городе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 86 лет."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находятся 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 323 человека, выздоровели 92 304", - сказано в сообщении.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 127 новых случаев заражения ковидом, умерли двое.
https://crimea.ria.ru/20221014/v-rf-gotovy-bystro-obnovlyat-vaktsiny-ot-shtammov-covid-19-1124894529.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Статистика заражений и смертей от COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки 84 новых случая коронавируса, умер один человек

10:52 16.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 208 323 случая, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
По данным профильного министерства, за сутки госпитализированы восемь человек, выздоровел 41 пациент, летальных исходов не зафиксировано.
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Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, по состоянию на утро 16 октября в городе зарегистрированы 32 новых случая заболевания COVID-19. Умер один человек в возрасте 86 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находятся 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 323 человека, выздоровели 92 304", - сказано в сообщении.
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