https://crimea.ria.ru/20221016/sk-rf-vozbudil-delo-posle-strelby-na-poligone-pod-belgorodom-1124912385.html
СК РФ возбудил дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
СК РФ возбудил дело после стрельбы на полигоне под Белгородом - РИА Новости Крым, 16.10.2022
СК РФ возбудил дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту ЧП на полигоне в Белгородской области, сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T12:33
2022-10-16T12:33
2022-10-16T12:35
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту ЧП на полигоне в Белгородской области, сообщает пресс-служба СК России.5 октября Минобороны РФ сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа в Белогородкой области, в результате от огнестрельных ранений погибли 11 человек, 15 пострадали. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами, которые решили принять участие в спецоперации на Украине. Огонь по личному составу подразделения открыли двое граждан одной из стран СНГ. Они были уничтожены ответным огнем.Сейчас военные следователи выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221015/terakt-na-poligone-v-belgorodskoy-oblasti--est-pogibshie-i-ranenye-1124909399.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, белгородская область
СК РФ возбудил дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Следком РФ возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области
12:33 16.10.2022 (обновлено: 12:35 16.10.2022)