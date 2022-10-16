https://crimea.ria.ru/20221016/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1124906829.html
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T00:01
2022-10-16T00:01
2022-10-16T00:01
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121402288_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_cbd648725bca053554e3eddf96c2c0a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5...7, днем 15...17.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 17…19.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +9...11, днем 17...19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы 7...9, днем 16...18 градусов.В Феодосии ночью +8...10, днем +15...17.В Судаке прохладнее: ночью будет 7...9 с "плюсом", днем +14...16.16-19 октября в западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221014/million-na-million-v-krymu-v-vykhodnye-pogoda-budet-idealnoy--fobos-1124886463.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121402288_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ebc34e26865ac19ab699fa697b35121c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на 16 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит 2…7 градусов тепла, на южном и восточном побережье до +12; дневная 15…20, в горах 9…14. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5...7, днем 15...17.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 17…19.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +9...11, днем 17...19 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы 7...9, днем 16...18 градусов.
В Феодосии ночью +8...10, днем +15...17.
В Судаке прохладнее: ночью будет 7...9 с "плюсом", днем +14...16.
16-19 октября в западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.