https://crimea.ria.ru/20221016/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1124906829.html

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5...7, днем 15...17.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 17…19.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +9...11, днем 17...19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы 7...9, днем 16...18 градусов.В Феодосии ночью +8...10, днем +15...17.В Судаке прохладнее: ночью будет 7...9 с "плюсом", днем +14...16.16-19 октября в западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20221014/million-na-million-v-krymu-v-vykhodnye-pogoda-budet-idealnoy--fobos-1124886463.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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