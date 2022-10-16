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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T00:01
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погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5...7, днем 15...17.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 17…19.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +9...11, днем 17...19 градусов.В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы 7...9, днем 16...18 градусов.В Феодосии ночью +8...10, днем +15...17.В Судаке прохладнее: ночью будет 7...9 с "плюсом", днем +14...16.16-19 октября в западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20221014/million-na-million-v-krymu-v-vykhodnye-pogoda-budet-idealnoy--fobos-1124886463.html
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Прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на 16 октября

00:01 16.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая и ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит 2…7 градусов тепла, на южном и восточном побережье до +12; дневная 15…20, в горах 9…14. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5...7, днем 15...17.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 7…9, днем 17…19.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +9...11, днем 17...19 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без дождя. Температура воздуха в ночные часы 7...9, днем 16...18 градусов.
В Феодосии ночью +8...10, днем +15...17.
В Судаке прохладнее: ночью будет 7...9 с "плюсом", днем +14...16.
16-19 октября в западных и центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
Осень - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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