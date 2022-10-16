https://crimea.ria.ru/20221016/minsk-nazval-chislo-rossiyskikh-voennykh-v-regionalnoy-gruppirovke-1124914745.html

Минск назвал число российских военных в региональной группировке

Минск назвал число российских военных в региональной группировке - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Минск назвал число российских военных в региональной группировке

В региональной белорусско-российской группировке войск будет задействовано около девяти тысяч российских военнослужащих, сообщил в воскресенье начальник... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T15:41

2022-10-16T15:41

2022-10-16T15:41

белоруссия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В региональной белорусско-российской группировке войск будет задействовано около девяти тысяч российских военнослужащих, сообщил в воскресенье начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", - цитирует Ревенко РИА Новости.К этому времени в Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, сказано в Telegram-канале белорусского министерства обороны.15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ).О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.

https://crimea.ria.ru/20221015/lukashenko-rasskazal-o-missii-belorussii-v-svo-1124904695.html

https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html

белоруссия

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, российская федерация (россия, рф)