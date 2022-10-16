https://crimea.ria.ru/20221016/minsk-nazval-chislo-rossiyskikh-voennykh-v-regionalnoy-gruppirovke-1124914745.html
Минск назвал число российских военных в региональной группировке
Минск назвал число российских военных в региональной группировке - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Минск назвал число российских военных в региональной группировке
В региональной белорусско-российской группировке войск будет задействовано около девяти тысяч российских военнослужащих, сообщил в воскресенье начальник... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T15:41
2022-10-16T15:41
2022-10-16T15:41
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В региональной белорусско-российской группировке войск будет задействовано около девяти тысяч российских военнослужащих, сообщил в воскресенье начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко."Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек", - цитирует Ревенко РИА Новости.К этому времени в Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, сказано в Telegram-канале белорусского министерства обороны.15 октября в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии первых эшелонов с военнослужащими ВС РФ, входящих в состав региональной группировки войск (РГВ).О развертывании региональной группировки России и Белоруссии у границ последней президенты обеих стран договорились 10 октября.
https://crimea.ria.ru/20221015/lukashenko-rasskazal-o-missii-belorussii-v-svo-1124904695.html
https://crimea.ria.ru/20221013/kogda-belorussiya-nachnet-voevat--sovbez-respubliki-1124854369.html
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белоруссия, российская федерация (россия, рф)
Минск назвал число российских военных в региональной группировке
МО Белоруссии: в белорусско-российскую группировку войск войдут 9 тысяч военных из РФ