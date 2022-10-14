https://crimea.ria.ru/20221014/v-bakhchisarayskom-rayone-vygorelo-150-kvadratov-postroek-u-zhilogo-doma-1124881585.html

В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома

В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома

В ночь на пятницу сотрудники пожарной охраны Республики Крым ликвидировали возгорание пяти хозяйственных построек в Бахчисарайском районе, предотвратив... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T12:59

2022-10-14T12:59

2022-10-14T12:59

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мчс крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу сотрудники пожарной охраны Республики Крым ликвидировали возгорание пяти хозяйственных построек в Бахчисарайском районе, предотвратив распространение огня на многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.Сообщение о пожаре в селе Почтовое поступило на пульт дежурного в ночь на пятницу. На место выехали огнеборцы пожарной части населенного пункта."По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории, прилегающей к многоквартирным домам, горят пять хозяйственных построек. Существует угроза распространения огня на расположенные рядом строения", - говорится в сообщении.В течение 2,5 часов пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.Ранее на пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек.

https://crimea.ria.ru/20221005/na-pozhare-v-zhilom-dome-v-feodosii-spasli-bolee-20-chelovek-1124725055.html

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