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В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома
В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома
В ночь на пятницу сотрудники пожарной охраны Республики Крым ликвидировали возгорание пяти хозяйственных построек в Бахчисарайском районе, предотвратив... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T12:59
2022-10-14T12:59
крым
мчс крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу сотрудники пожарной охраны Республики Крым ликвидировали возгорание пяти хозяйственных построек в Бахчисарайском районе, предотвратив распространение огня на многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.Сообщение о пожаре в селе Почтовое поступило на пульт дежурного в ночь на пятницу. На место выехали огнеборцы пожарной части населенного пункта."По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории, прилегающей к многоквартирным домам, горят пять хозяйственных построек. Существует угроза распространения огня на расположенные рядом строения", - говорится в сообщении.В течение 2,5 часов пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.Ранее на пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек.
https://crimea.ria.ru/20221005/na-pozhare-v-zhilom-dome-v-feodosii-spasli-bolee-20-chelovek-1124725055.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крым, мчс крыма, происшествия
В Бахчисарайском районе выгорело 150 "квадратов" построек у жилого дома

В Бахчисарайском районе выгорели хозпостройки у жилого дома на площади 150 "квадратов"

12:59 14.10.2022
 
© МЧС Республики КрымПожар в Бахчисарайском районе
Пожар в Бахчисарайском районе
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу сотрудники пожарной охраны Республики Крым ликвидировали возгорание пяти хозяйственных построек в Бахчисарайском районе, предотвратив распространение огня на многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.
Сообщение о пожаре в селе Почтовое поступило на пульт дежурного в ночь на пятницу. На место выехали огнеборцы пожарной части населенного пункта.
Пожар в пгт. Приморский
5 октября, 14:41
На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек
"По прибытии сотрудники МЧС выяснили, что на территории, прилегающей к многоквартирным домам, горят пять хозяйственных построек. Существует угроза распространения огня на расположенные рядом строения", - говорится в сообщении.
В течение 2,5 часов пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются.
Ранее на пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек.
КрымМЧС КрымаПроисшествия
 
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