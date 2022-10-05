https://crimea.ria.ru/20221005/na-pozhare-v-zhilom-dome-v-feodosii-spasli-bolee-20-chelovek-1124725055.html

На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек

На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек - РИА Новости Крым, 05.10.2022

На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек

При пожаре в жилом доме в Феодосии сотрудники пожарной охраны эвакуировали более 20 жильцов, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T14:41

2022-10-05T14:41

2022-10-05T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в жилом доме в Феодосии сотрудники пожарной охраны эвакуировали более 20 жильцов, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Пожар в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома в Приморском произошел во вторник, 4 октября. На вызов выехала дежурная смена пожарной части и сотрудники главного управления МЧС России по республике. На месте спасатели установили, что есть риск распространения огня на другие квартиры.Причины происшествия установят эксперты. В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал, однако квартира, где началось возгорание, практически полностью уничтожена огнем.Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в селе Новоселовское Раздольненского района пострадал один человек.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-dzhankoe-na-pozhare-nashli-telo-muzhchiny-1124429133.html

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2022

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