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На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек
На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек - РИА Новости Крым, 05.10.2022
На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек
При пожаре в жилом доме в Феодосии сотрудники пожарной охраны эвакуировали более 20 жильцов, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T14:41
2022-10-05T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в жилом доме в Феодосии сотрудники пожарной охраны эвакуировали более 20 жильцов, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Пожар в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома в Приморском произошел во вторник, 4 октября. На вызов выехала дежурная смена пожарной части и сотрудники главного управления МЧС России по республике. На месте спасатели установили, что есть риск распространения огня на другие квартиры.Причины происшествия установят эксперты. В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал, однако квартира, где началось возгорание, практически полностью уничтожена огнем.Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в селе Новоселовское Раздольненского района пострадал один человек.
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, феодосия
На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек

В жилом доме в Феодосии произошел пожар, эвакуировали более 20 человек

14:41 05.10.2022
 
© МЧС Республики КрымПожар в пгт. Приморский
Пожар в пгт. Приморский
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. При пожаре в жилом доме в Феодосии сотрудники пожарной охраны эвакуировали более 20 жильцов, в том числе шестерых детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Пожар в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома в Приморском произошел во вторник, 4 октября. На вызов выехала дежурная смена пожарной части и сотрудники главного управления МЧС России по республике. На месте спасатели установили, что есть риск распространения огня на другие квартиры.
"Сотрудники МЧС оперативно вывели двух человек из квартиры, также провели эвакуацию 20 жителей, в том числе шестерых детей, из соседних квартир. Пожарные в течение двух часов локализовали и ликвидировали пожар. Площадь составила 30 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Причины происшествия установят эксперты. В ведомстве подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал, однако квартира, где началось возгорание, практически полностью уничтожена огнем.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в селе Новоселовское Раздольненского района пострадал один человек.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияФеодосия
 
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