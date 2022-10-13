https://crimea.ria.ru/20221013/v-krymu-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-chetverg-1124843142.html

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T00:01

2022-10-13T00:01

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крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Феодосии без осадков, переменная облачность, без осадков. Ночью +9... 11, днем до +22 градусов.В Евпатории, Керчи и Судаке тоже сухо, ночная температура +5… +7 градусов, днем +16… +18.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество