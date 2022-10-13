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В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.В Ялте, Алуште, Феодосии без осадков, переменная облачность, без осадков. Ночью +9... 11, днем до +22 градусов.В Евпатории, Керчи и Судаке тоже сухо, ночная температура +5… +7 градусов, днем +16… +18.
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крымская погода, крым, общество
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

Прогноз погоды для Крыма на четверг, 14 октября

00:01 13.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В четверг на полуострове без осадков, но прохладно, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит всего +2…7, на побережье до +12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +15…20, в горах до +8…13. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в выходные дни в центральных, западных и восточных районах порывы до 18 м/с", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +17…19.
В Ялте, Алуште, Феодосии без осадков, переменная облачность, без осадков. Ночью +9... 11, днем до +22 градусов.
В Евпатории, Керчи и Судаке тоже сухо, ночная температура +5… +7 градусов, днем +16… +18.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
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20:12Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ
19:57Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их
19:32Арендатор убил пожилого владельца квартиры: дело раскрыто спустя 15 лет
19:11ВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
18:56Под Севастополем построят жилой квартал для льготников
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