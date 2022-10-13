https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html

Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков

Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков

Россия обсудит работу будущего газового хаба в Турции с возможными покупателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T20:39

2022-10-13T20:39

2022-10-13T20:39

турция

дмитрий песков

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия обсудит работу будущего газового хаба в Турции с возможными покупателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.По словам Пескова, понимание того, кто будет покупать газ, который станет "раздавать" новый хаб в Турции, придет после соответствующих переговоров.Он подчеркнул, что главное в этом то, что уже "проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься".Ранее 13 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Тайипом Эрдоганом в Астане в рамках встреч на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действовать вне политической конъюнктуры.

https://crimea.ria.ru/20220825/krizis-na-ukraine--vremya-vozmozhnostey-dlya-erdogana-1124282871.html

турция

российская федерация (россия, рф)

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турция, дмитрий песков, экономика, российская федерация (россия, рф)