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Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков
Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков
Россия обсудит работу будущего газового хаба в Турции с возможными покупателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T20:39
2022-10-13T20:39
турция
дмитрий песков
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия обсудит работу будущего газового хаба в Турции с возможными покупателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.По словам Пескова, понимание того, кто будет покупать газ, который станет "раздавать" новый хаб в Турции, придет после соответствующих переговоров.Он подчеркнул, что главное в этом то, что уже "проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься".Ранее 13 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Тайипом Эрдоганом в Астане в рамках встреч на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действовать вне политической конъюнктуры.
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турция, дмитрий песков, экономика, российская федерация (россия, рф)
Идею создания газового хаба в Турции обсудят с покупателями - Песков

Песков: РФ обсудит создание нового газового хаба в Турции с покупателями из Южной Европы

20:39 13.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Россия обсудит работу будущего газового хаба в Турции с возможными покупателями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
По словам Пескова, понимание того, кто будет покупать газ, который станет "раздавать" новый хаб в Турции, придет после соответствующих переговоров.
"Еще нужно проработать вопрос с возможными покупателями в Южной Европе этого газа. Еще предстоит работа", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что главное в этом то, что уже "проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься".
Ранее 13 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Тайипом Эрдоганом в Астане в рамках встреч на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действовать вне политической конъюнктуры.
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