https://crimea.ria.ru/20221013/chast-kryma-v-chetverg-ostanetsya-bez-vody---adresa-1124851701.html

Часть Крыма в четверг останется без воды - адреса

Часть Крыма в четверг останется без воды - адреса - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Часть Крыма в четверг останется без воды - адреса

В Симферополе и ряде других населенных пунктов полуострова в четверг из-за ремонтов на сетях не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T10:53

2022-10-13T10:53

2022-10-13T10:53

вода в крыму

городская среда

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов полуострова в четверг из-за ремонтов на сетях не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, в столице республики до 14.30 без воды улицы Л.Чайкиной, Стрелковая, Камская, Смольная, а также прилегающие улицы и переулки. До 14.00 - симферопольская улица Киевская, 67, 67а, 67б , а также Садовая, Солнечная и Степной переулок в селе Лозовом и частично село Чистенькое.В Керчи в первой половине дня отключение по улице Ленинцев. В Алуште до 15.00 - по Красноармейской, Перекопской, Таврической, Ленина, Пионерской, Пограничной, Кипарисной, Лесной, Коллективной в Пищевом, Овражном, Заводском, Коллективном переулках .В Евпатории до 16 часов без подачи ресурса абоненты по адресам Некрасова, 50, 54, 56, 58, 60, до 18 часов возможны перебои, частичное или полное ограничение водоснабжения по проспекту Ленина,52, 54, 56 и по улице Фрунзе, 23.В Феодосии в первой половине дня остановлена подача воды для улиц Красноармейской, Циолковского, Горького, Греческой. Жителям села Льговского из-за промывки сетей водоснабжения рекомендуют использовать водопроводную воду исключительно для бытовых нужд.Кроме того, частично без воды до 14 часов бахчисарайские села Малое Садовое и Долинное.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, городская среда, общество, крым