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Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации
Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации
Проект закона, позволяющий мобилизованным предпринимателям сохранить регистрацию бизнеса до демобилизации, внесен в Госдуму. Законопроект (№210928-8) за... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T13:49
2022-10-12T13:49
государственная дума рф
частичная мобилизация
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Проект закона, позволяющий мобилизованным предпринимателям сохранить регистрацию бизнеса до демобилизации, внесен в Госдуму. Законопроект (№210928-8) за авторством депутатов от всех думских фракций и сенаторов размещен в среду в базе данных палаты парламента РФ.Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.Согласно законопроекту, индивидуальным предпринимателям, учредителям, призываемым на военную службу по мобилизации, дадут семь суток для решения организационных вопросов по дальнейшей предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.Как анонсировал РИА Новости, призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время. Кроме того, им продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html
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государственная дума рф, частичная мобилизация, закон и право, общество
Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации

ГД рассмотрит законопроект о сохранении бизнеса мобилизованным предпринимателям

13:49 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Проект закона, позволяющий мобилизованным предпринимателям сохранить регистрацию бизнеса до демобилизации, внесен в Госдуму. Законопроект (№210928-8) за авторством депутатов от всех думских фракций и сенаторов размещен в среду в базе данных палаты парламента РФ.
Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.
"Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него. Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее. От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом", – прокомментировал инициативу соавтор проекта закона, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Согласно законопроекту, индивидуальным предпринимателям, учредителям, призываемым на военную службу по мобилизации, дадут семь суток для решения организационных вопросов по дальнейшей предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.
Как анонсировал РИА Новости, призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время. Кроме того, им продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.
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Государственная Дума РФЧастичная мобилизацияЗакон и правоОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации
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