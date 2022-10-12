https://crimea.ria.ru/20221012/predprinimateley-mogut-ostavit-v-biznese-na-vremya-mobilizatsii-1124838580.html

Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации

Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации

Проект закона, позволяющий мобилизованным предпринимателям сохранить регистрацию бизнеса до демобилизации, внесен в Госдуму. Законопроект (№210928-8) за... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T13:49

2022-10-12T13:49

2022-10-12T13:49

государственная дума рф

частичная мобилизация

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Проект закона, позволяющий мобилизованным предпринимателям сохранить регистрацию бизнеса до демобилизации, внесен в Госдуму. Законопроект (№210928-8) за авторством депутатов от всех думских фракций и сенаторов размещен в среду в базе данных палаты парламента РФ.Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.Согласно законопроекту, индивидуальным предпринимателям, учредителям, призываемым на военную службу по мобилизации, дадут семь суток для решения организационных вопросов по дальнейшей предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.Как анонсировал РИА Новости, призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса, проект подготовят в ближайшее время. Кроме того, им продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина на брифинге в правительстве.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-novoy-volne-mobilizatsii-1124835244.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, частичная мобилизация, закон и право, общество