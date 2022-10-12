https://crimea.ria.ru/20221012/piloty-vks-rossii-sbili-ukrainskie-su-24-i-mi-8-1124843587.html

Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8

Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8

Российская авиация уничтожила украинский истребитель и военный вертолет под Николаевом. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T16:24

2022-10-12T16:24

2022-10-12T16:24

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124611098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18ea2e70910d9ec843d57251f64c595f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский истребитель и военный вертолет под Николаевом. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", — сообщили в Минобороны.Также средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS были перехвачены в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221012/rossiyskie-voyska-otrazili-sem-popytok-nastupleniya-vsu-1124843433.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости