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Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8
Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8
Российская авиация уничтожила украинский истребитель и военный вертолет под Николаевом. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T16:24
2022-10-12T16:24
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский истребитель и военный вертолет под Николаевом. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", — сообщили в Минобороны.Также средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS были перехвачены в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221012/rossiyskie-voyska-otrazili-sem-popytok-nastupleniya-vsu-1124843433.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости
Пилоты ВКС России сбили украинские Су-24 и Ми-8

Украинский истребитель и военный вертолет сбиты ВКС РФ в Николаеве и Херсонской области

16:24 12.10.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский истребитель и военный вертолет под Николаевом. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8", — сообщили в Минобороны.
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:12
Российские войска отразили семь попыток наступления ВСУ
Также средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS были перехвачены в Херсонской области, в том числе в районе Каховской ГЭС.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФНовости
 
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