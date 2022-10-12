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Крым поможет развивать туризм в новых регионах России - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221012/krym-pomozhet-razvivat-turizm-v-novykh-regionakh-rossii-1124835449.html
Крым поможет развивать туризм в новых регионах России
Крым поможет развивать туризм в новых регионах России - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Крым поможет развивать туризм в новых регионах России
Между Крымом и новыми регионами России будут подписаны соглашения в области развития туристической отрасли. Об этом в Ялте журналистам сообщила вице-премьер... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T12:24
2022-10-12T12:24
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Между Крымом и новыми регионами России будут подписаны соглашения в области развития туристической отрасли. Об этом в Ялте журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.Кроме того, планируется масштабная работа, которая позволит новым субъектам фактически с нуля запустить туризм."Уже готовы соглашения", – сказала Кивико, отвечая на соответствующий вопрос.В свою очередь руководители профильных министерств Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей выразили надежду, что опыт Крыма позволит им отстроить туристические объекты и инфраструктуру в максимально короткие сроки и с учетом всех современных требований и стандартов.По словам и.о. руководителя департамента туризма Херсонской области Сергея Гришина, основной упор планируется делать на семейный и детский отдых."По нашим подсчетам, Херсонская область может принимать до 10 миллионов гостей в год", – сказал Гришин.Он также добавил, что в силу равнинной местности и особенностей логистики, региону для восстановления потребуются значительно меньшие временные и финансовые затраты, чем Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221011/ministry-turizma-novykh-subektov-rf-vpervye-priedut-v-krym-na-forum-1124821808.html
https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html
крым
херсонская область
запорожская область
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крым, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр)
Крым поможет развивать туризм в новых регионах России

Республика Крым поделится опытом в развитии туротрасли с новыми регионами России

12:24 12.10.2022
 
© РИА Новости КрымВсероссийский туристический форум "Интурмаркет. Осень"
Всероссийский туристический форум Интурмаркет. Осень - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Между Крымом и новыми регионами России будут подписаны соглашения в области развития туристической отрасли. Об этом в Ялте журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.
Кроме того, планируется масштабная работа, которая позволит новым субъектам фактически с нуля запустить туризм.
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"Уже готовы соглашения", – сказала Кивико, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь руководители профильных министерств Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей выразили надежду, что опыт Крыма позволит им отстроить туристические объекты и инфраструктуру в максимально короткие сроки и с учетом всех современных требований и стандартов.
По словам и.о. руководителя департамента туризма Херсонской области Сергея Гришина, основной упор планируется делать на семейный и детский отдых.
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"По нашим подсчетам, Херсонская область может принимать до 10 миллионов гостей в год", – сказал Гришин.
Он также добавил, что в силу равнинной местности и особенностей логистики, региону для восстановления потребуются значительно меньшие временные и финансовые затраты, чем Крыму.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхКрымХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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