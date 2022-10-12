https://crimea.ria.ru/20221012/krym-pomozhet-razvivat-turizm-v-novykh-regionakh-rossii-1124835449.html

Крым поможет развивать туризм в новых регионах России

Крым поможет развивать туризм в новых регионах России - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Крым поможет развивать туризм в новых регионах России

Между Крымом и новыми регионами России будут подписаны соглашения в области развития туристической отрасли. Об этом в Ялте журналистам сообщила вице-премьер... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T12:24

2022-10-12T12:24

2022-10-12T12:24

новая жизнь на освобожденных территориях

крым

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Между Крымом и новыми регионами России будут подписаны соглашения в области развития туристической отрасли. Об этом в Ялте журналистам сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов РК Ирина Кивико.Кроме того, планируется масштабная работа, которая позволит новым субъектам фактически с нуля запустить туризм."Уже готовы соглашения", – сказала Кивико, отвечая на соответствующий вопрос.В свою очередь руководители профильных министерств Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей выразили надежду, что опыт Крыма позволит им отстроить туристические объекты и инфраструктуру в максимально короткие сроки и с учетом всех современных требований и стандартов.По словам и.о. руководителя департамента туризма Херсонской области Сергея Гришина, основной упор планируется делать на семейный и детский отдых."По нашим подсчетам, Херсонская область может принимать до 10 миллионов гостей в год", – сказал Гришин.Он также добавил, что в силу равнинной местности и особенностей логистики, региону для восстановления потребуются значительно меньшие временные и финансовые затраты, чем Крыму.

https://crimea.ria.ru/20221011/ministry-turizma-novykh-subektov-rf-vpervye-priedut-v-krym-na-forum-1124821808.html

https://crimea.ria.ru/20221010/krymu-i-sevastopolyu-vydelyat-16-mlrd-rubley-na-podderzhku-turizma-1124810406.html

крым

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр)