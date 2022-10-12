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Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ
Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T09:54
2022-10-12T10:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБПо данным ФСБ, мужчина по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения.Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html
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РИА Новости Крым
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60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), происшествия
Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ

ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, готовившего теракт с применением ПЗРК "Игла"

09:54 12.10.2022 (обновлено: 10:00 12.10.2022)
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
"Федеральной службой безопасности пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины, 1972 года рождения", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, мужчина по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения.
Сотрудник ФСБ РФ
09:30
ФСБ в Брянске предотвратила теракт на логистическом терминале - ВИДЕО
Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)Происшествия
 
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