https://crimea.ria.ru/20221012/gotovil-terakty-s-pzrk-igla-v-podmoskove-zaderzhali-agenta-sbu-1124832667.html

Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ

Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Готовил теракты с ПЗРК "Игла": в Подмосковье задержали агента СБУ

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T09:54

2022-10-12T09:54

2022-10-12T10:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт с применением двух переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБПо данным ФСБ, мужчина по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения.Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

https://crimea.ria.ru/20221012/fsb-v-bryanske-predotvratila-terakt-na-logisticheskom-terminale-1124832048.html

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2022

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), происшествия