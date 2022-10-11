https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-v-tretiy-raz--vlasti-1124827054.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны - РИА Новости Крым, 11.10.2022
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:17
2022-10-11T18:17
2022-10-11T18:17
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем районного главы Владимира Перцева.Ранее во вторник украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключены более двух тысяч жителей.
https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
Губернатор Гладков сообщил о возобновлении обстрела области со стороны Украины