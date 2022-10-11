https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-belgorodskuyu-oblast-v-tretiy-raz--vlasti-1124827054.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны

ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны - РИА Новости Крым, 11.10.2022

ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны

ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T18:17

2022-10-11T18:17

2022-10-11T18:17

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем районного главы Владимира Перцева.Ранее во вторник украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключены более двух тысяч жителей.

https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия