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ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны - РИА Новости Крым, 11.10.2022
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны
ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T18:17
2022-10-11T18:17
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем районного главы Владимира Перцева.Ранее во вторник украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключены более двух тысяч жителей.
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область: снаряды попали в цистерны

Губернатор Гладков сообщил о возобновлении обстрела области со стороны Украины

18:17 11.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате обстрела Белгородской области взорваны цистерны неработающего сельхозпредприятия
В результате обстрела Белгородской области взорваны цистерны неработающего сельхозпредприятия
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрел Белгородской области, под ударом неработающее сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Обстреливают Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, ситуация под контролем районного главы Владимира Перцева.
Ранее во вторник украинские военные обстреляли подстанцию в селе Шебекино Белгородской области, от электроэнергии отключены более двух тысяч жителей.
ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино в Белгородской области
16:50
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Белгородской области
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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