https://crimea.ria.ru/20221011/v-rossii-vozobnovili-proizvodstvo-polnotsvetnoy-upakovki-1124813605.html

В России возобновили производство полноцветной упаковки

В России возобновили производство полноцветной упаковки - РИА Новости Крым, 10.10.2022

В России возобновили производство полноцветной упаковки

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-11T08:27

2022-10-11T08:27

2022-10-10T21:02

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.В компании сообщили, что с 1 октября фабрика упаковочного материала в Лобне (Московская область) принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белом картоне.Отмечается, что фабрика работает бесперебойно, получает поставки картона от из Азии, а также тестирует материал от локальных производителей, чтобы "в полной мере удовлетворить потребности рынка".В конце июля холдинг сообщил, что из-за экспортных ограничений и нарушения цепочки поставок больше не может поддерживать операционную деятельность в России, подразделение осталось под руководством локального менеджмента. В настоящее время российское подразделение функционирует как независимая компания, в том числе сменив юридическое наименование на АО "Упаковочные системы".

https://crimea.ria.ru/20220925/lezem-v-butylku-pochemu-krymu-ne-nuzhna-bu-steklotara--1124561119.html

https://crimea.ria.ru/20220916/vino-v-paketakh--roskachestvo-otsenilo-perspektivu-1124522239.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика