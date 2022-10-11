Рейтинг@Mail.ru
В России возобновили производство полноцветной упаковки - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221011/v-rossii-vozobnovili-proizvodstvo-polnotsvetnoy-upakovki-1124813605.html
В России возобновили производство полноцветной упаковки
В России возобновили производство полноцветной упаковки - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В России возобновили производство полноцветной упаковки
Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-11T08:27
2022-10-10T21:02
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124813489_0:104:2951:1764_1920x0_80_0_0_165b5acb0373e846354e4bf3906a831f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.В компании сообщили, что с 1 октября фабрика упаковочного материала в Лобне (Московская область) принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белом картоне.Отмечается, что фабрика работает бесперебойно, получает поставки картона от из Азии, а также тестирует материал от локальных производителей, чтобы "в полной мере удовлетворить потребности рынка".В конце июля холдинг сообщил, что из-за экспортных ограничений и нарушения цепочки поставок больше не может поддерживать операционную деятельность в России, подразделение осталось под руководством локального менеджмента. В настоящее время российское подразделение функционирует как независимая компания, в том числе сменив юридическое наименование на АО "Упаковочные системы".
https://crimea.ria.ru/20220925/lezem-v-butylku-pochemu-krymu-ne-nuzhna-bu-steklotara--1124561119.html
https://crimea.ria.ru/20220916/vino-v-paketakh--roskachestvo-otsenilo-perspektivu-1124522239.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124813489_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2079c1b323b60369d631f9871ec09498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), экономика
В России возобновили производство полноцветной упаковки

Экс-подразделение "Тетра Пак" в РФ возобновило изготовление полноцветной упаковки

08:27 11.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРабота завода компании "Тетра Пак"
Работа завода компании Тетра Пак - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.
В компании сообщили, что с 1 октября фабрика упаковочного материала в Лобне (Московская область) принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белом картоне.
Розлив вина на заводе «Массандра» - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:47
Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара

"Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фабрика работает бесперебойно, получает поставки картона от из Азии, а также тестирует материал от локальных производителей, чтобы "в полной мере удовлетворить потребности рынка".
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 19:13
Вино в пакетах – Роскачество оценило перспективу
В конце июля холдинг сообщил, что из-за экспортных ограничений и нарушения цепочки поставок больше не может поддерживать операционную деятельность в России, подразделение осталось под руководством локального менеджмента. В настоящее время российское подразделение функционирует как независимая компания, в том числе сменив юридическое наименование на АО "Упаковочные системы".
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36В крымских городах эвакуируют школы и сады из-за угроз о минировании
09:24Школы и сады Бахчисарая эвакуируют из-за сообщений о минировании
09:22Байден пообещал Зеленскому поставку передовых систем ПВО
09:17Число паромов в Керчи увеличили
09:13Зеленский встал в один ряд с бен Ладеном – Володин
09:08Больше 300 населенных пунктов в Украине обесточены — ГСЧС
08:53Диетолог назвала внезапный продукт для иммунитета осенью
08:27В России возобновили производство полноцветной упаковки
08:04Эксперт рассказал, что будет с ценами на алкоголь в России
07:38Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппа
07:03Как уйти на больничный и не потерять в доходах
03:35Экс-депутат Рады назвал способ спасти Украину
00:01Все еще ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:0011 октября: какой сегодня праздник
23:14Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам
22:03Главные события и заявления дня: 10 октября
21:56Онищенко назвал важную меру для повышения безопасности школ
21:34Как не поддаваться ложной панике – психолог
21:12Помощник Медведева оценил "розыск" СБУ зампреда Совбеза РФ
20:51В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера
Лента новостейМолния