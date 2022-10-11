https://crimea.ria.ru/20221011/v-rossii-vozobnovili-proizvodstvo-polnotsvetnoy-upakovki-1124813605.html
В России возобновили производство полноцветной упаковки
В России возобновили производство полноцветной упаковки - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В России возобновили производство полноцветной упаковки
Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-11T08:27
2022-10-11T08:27
2022-10-10T21:02
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.В компании сообщили, что с 1 октября фабрика упаковочного материала в Лобне (Московская область) принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белом картоне.Отмечается, что фабрика работает бесперебойно, получает поставки картона от из Азии, а также тестирует материал от локальных производителей, чтобы "в полной мере удовлетворить потребности рынка".В конце июля холдинг сообщил, что из-за экспортных ограничений и нарушения цепочки поставок больше не может поддерживать операционную деятельность в России, подразделение осталось под руководством локального менеджмента. В настоящее время российское подразделение функционирует как независимая компания, в том числе сменив юридическое наименование на АО "Упаковочные системы".
https://crimea.ria.ru/20220925/lezem-v-butylku-pochemu-krymu-ne-nuzhna-bu-steklotara--1124561119.html
https://crimea.ria.ru/20220916/vino-v-paketakh--roskachestvo-otsenilo-perspektivu-1124522239.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
В России возобновили производство полноцветной упаковки
Экс-подразделение "Тетра Пак" в РФ возобновило изготовление полноцветной упаковки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российское подразделение шведской компании Tetra Pak возобновило производство полноцветного дизайна упаковки. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.
В компании сообщили, что с 1 октября фабрика упаковочного материала в Лобне (Московская область) принимает заказы на упаковку в полноцветном дизайне на белом картоне.
"Перед запуском продукция нового поставщика успешно прошла тесты на соответствие самым строгим требованиям качества и пищевой безопасности в независимой лаборатории, а результаты тестов признаются и за пределами России", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фабрика работает бесперебойно, получает поставки картона от из Азии, а также тестирует материал от локальных производителей, чтобы "в полной мере удовлетворить потребности рынка".
В конце июля холдинг сообщил, что из-за экспортных ограничений и нарушения цепочки поставок больше не может поддерживать операционную деятельность в России, подразделение осталось под руководством локального менеджмента. В настоящее время российское подразделение функционирует как независимая компания, в том числе сменив юридическое наименование на АО "Упаковочные системы".