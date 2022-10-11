https://crimea.ria.ru/20221011/situatsiya-na-fronte-doklad-minoborony-rossii-1124820867.html
Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
Ситуация на фронте: доклад Минобороны России - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
На линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине противник предпринял несколько попыток наступления, которые были успешно... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T13:47
2022-10-11T13:47
2022-10-11T13:47
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124820628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_067f50109fce283b1cfa8799493dbe1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине противник предпринял несколько попыток наступления, которые были успешно отражены союзными войсками. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики."В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлении населенных пунктов Райгородки и Нововодяное (ЛНР).На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки были отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", — добавили в ведомстве.Также, в Минобороны сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое (ДНР), а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.
https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html
https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html
https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124820628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf7e1ac19e2da01cbf00a6c3356f85ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот
Ситуация на фронте: доклад Минобороны России
Минобороны России доложило о ситуации на линии соприкосновения
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине противник предпринял несколько попыток наступления, которые были успешно отражены союзными войсками. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлении населенных пунктов Райгородки и Нововодяное (ЛНР).
"Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа", — рассказали в Минобороны.
На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки были отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.
На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области.
"Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", — добавили в ведомстве.
Также, в Минобороны сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое (ДНР), а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.