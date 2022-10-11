https://crimea.ria.ru/20221011/situatsiya-na-fronte-doklad-minoborony-rossii-1124820867.html

Ситуация на фронте: доклад Минобороны России

Ситуация на фронте: доклад Минобороны России - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Ситуация на фронте: доклад Минобороны России

На линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине противник предпринял несколько попыток наступления, которые были успешно... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T13:47

2022-10-11T13:47

2022-10-11T13:47

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине противник предпринял несколько попыток наступления, которые были успешно отражены союзными войсками. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении противник силами двух рот предпринял безуспешную попытку атаковать позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики."В результате активных действий наших войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины", — сообщили в оборонном ведомстве.На Краснолиманском направлении ВСУ силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлении населенных пунктов Райгородки и Нововодяное (ЛНР).На Запорожском направлении противник проводил контратаки силами трех ротных тактических групп в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Степное Донецкой Народной Республики. Все атаки были отражены. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины в течение дня пытались вести наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населенных пунктов Борозенское, Пятихатки, Брускинское, Ищенка Херсонской области, а также Петровское Николаевской области."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противник был рассеян и отброшен к исходным позициям. Уничтожено около 150 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей", — добавили в ведомстве.Также, в Минобороны сообщили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое (ДНР), а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

https://crimea.ria.ru/20221011/poteri-vsu-v-boyakh-v-donbasse--svodka-za-sutki-1124817953.html

https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html

https://crimea.ria.ru/20221011/shoygu-poruchil-usilit-nochnye-trenirovki-mobilizovannykh-1124820097.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, армия и флот