https://crimea.ria.ru/20221011/nissan-ukhodit-iz-rf--rossiyskie-aktivy-kontserna-stanut-gossobstvennostyu-1124818522.html
Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью
Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью
Минпромторг РФ получит все российские активы автоконцерна Nissan, который покидает Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T12:06
2022-10-11T12:06
2022-10-11T12:06
экономика
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ получит все российские активы автоконцерна Nissan, который покидает Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Российские активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перейдут в государственную собственность. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что это все активы компании, в которые входят производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.По словам главы министерства Дениса Мантурова, данная сделка имеет важное значение для отрасли.Он добавил, что осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять для них запчасти будет АО "АВТОВАЗ".В Минпромторге уточнили, что, согласно договоренностям, "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" имеет право выкупить свою долю обратно в течение последующих шести лет.Напомним, по аналогичной схеме РФ отошли российские активы компании Renault.
https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html
https://crimea.ria.ru/20220518/novyy-moskvich-budet-elektromobilem--mintrans-1123267903.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии
Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью
Минпромторг: российские активы уходящего автоконцерна Nissan станут госсобственностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ получит все российские активы автоконцерна Nissan, который покидает Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Российские активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перейдут в государственную собственность. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что это все активы компании, в которые входят производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.
По словам главы министерства Дениса Мантурова, данная сделка имеет важное значение для отрасли.
"В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. <...> НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия", – рассказал Мантуров.
Он добавил, что осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять для них запчасти будет АО "АВТОВАЗ".
В Минпромторге уточнили, что, согласно договоренностям, "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" имеет право выкупить свою долю обратно в течение последующих шести лет.