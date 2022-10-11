https://crimea.ria.ru/20221011/nissan-ukhodit-iz-rf--rossiyskie-aktivy-kontserna-stanut-gossobstvennostyu-1124818522.html

Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью

Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Nissan уходит из РФ – российские активы концерна станут госсобственностью

Минпромторг РФ получит все российские активы автоконцерна Nissan, который покидает Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T12:06

2022-10-11T12:06

2022-10-11T12:06

экономика

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Минпромторг РФ получит все российские активы автоконцерна Nissan, который покидает Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Российские активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" перейдут в государственную собственность. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что это все активы компании, в которые входят производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве.По словам главы министерства Дениса Мантурова, данная сделка имеет важное значение для отрасли.Он добавил, что осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan и поставлять для них запчасти будет АО "АВТОВАЗ".В Минпромторге уточнили, что, согласно договоренностям, "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" имеет право выкупить свою долю обратно в течение последующих шести лет.Напомним, по аналогичной схеме РФ отошли российские активы компании Renault.

https://crimea.ria.ru/20221008/chto-proiskhodit-na-avtorynke-rossii-otsenka-i-prognoz-eksperta-1124757678.html

https://crimea.ria.ru/20220518/novyy-moskvich-budet-elektromobilem--mintrans-1123267903.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф), санкции против россии