https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-khersona-otsenili-situatsiyu-v-regione-i-na-linii-soprikosnoveniya-1124808396.html

Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения

Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения

Перегруппировка на фронте позволяет сегодня говорить об отсутствии каких-либо угроз со сторон Украины для Херсонщины. Об этом журналистам заявил врио... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T17:22

2022-10-10T17:22

2022-10-10T17:22

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Перегруппировка на фронте позволяет сегодня говорить об отсутствии каких-либо угроз со сторон Украины для Херсонщины. Об этом журналистам заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.По его словам, несмотря на численное превосходство украинской группировки, на стороне российских военных – техническое превосходство. В результате ВСУ бросают "людской ресурс против самолетов, танков, орудий", а заградительные отряды противника расстреливают своих же, если "кто-то оборачивается назад", — отметил глава региона.Ранее 10 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отбили все попытки ВСУ и иностранных наемников атаковать Херсонскую область.В начале октября сообщалось, что украинские войска предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, продвижение противника было остановлено.

https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)