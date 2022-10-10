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Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
Перегруппировка на фронте позволяет сегодня говорить об отсутствии каких-либо угроз со сторон Украины для Херсонщины. Об этом журналистам заявил врио... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T17:22
2022-10-10T17:22
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Перегруппировка на фронте позволяет сегодня говорить об отсутствии каких-либо угроз со сторон Украины для Херсонщины. Об этом журналистам заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.По его словам, несмотря на численное превосходство украинской группировки, на стороне российских военных – техническое превосходство. В результате ВСУ бросают "людской ресурс против самолетов, танков, орудий", а заградительные отряды противника расстреливают своих же, если "кто-то оборачивается назад", — отметил глава региона.Ранее 10 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отбили все попытки ВСУ и иностранных наемников атаковать Херсонскую область.В начале октября сообщалось, что украинские войска предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, продвижение противника было остановлено.
https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения

Врио главы Херсонской области Сальдо оценил ситуацию в регионе и на линии соприкосновения

17:22 10.10.2022
 
© РИА Новости КрымГлава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Перегруппировка на фронте позволяет сегодня говорить об отсутствии каких-либо угроз со сторон Украины для Херсонщины. Об этом журналистам заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, его цитирует РИА Новости.
"Уже несколько дней, как только перегруппировался фронт и военные выровняли его. Ничего такого, что могло бы говорить об угрозе для Херсона или Херсонской области, не существует", – сказал Сальдо.
По его словам, несмотря на численное превосходство украинской группировки, на стороне российских военных – техническое превосходство. В результате ВСУ бросают "людской ресурс против самолетов, танков, орудий", а заградительные отряды противника расстреливают своих же, если "кто-то оборачивается назад", — отметил глава региона.
Ранее 10 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отбили все попытки ВСУ и иностранных наемников атаковать Херсонскую область.
В начале октября сообщалось, что украинские войска предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, продвижение противника было остановлено.
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