https://crimea.ria.ru/20221010/rossiyskie-voennye-otbili-ataku-vsu-i-naemnikov-v-khersonskoy-oblasti-1124803820.html

Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области

Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников предприняли попытку наступления в Херсонской области, российские воска отбросили противника... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T14:11

2022-10-10T14:11

2022-10-10T14:11

игорь конашенков

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245913_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_8e0c170984ec66476427d66473bfe0e0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников предприняли попытку наступления в Херсонской области, российские воска отбросили противника на исходные рубежи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.Кроме того, по словам представителя ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны, сообщил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20221010/voyska-rf-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124803517.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине