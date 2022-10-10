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Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области
Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников предприняли попытку наступления в Херсонской области, российские воска отбросили противника... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T14:11
2022-10-10T14:11
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников предприняли попытку наступления в Херсонской области, российские воска отбросили противника на исходные рубежи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.Кроме того, по словам представителя ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны, сообщил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20221010/voyska-rf-otrazili-popytki-nastupleniya-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1124803517.html
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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Российские военные отбили атаку ВСУ и наемников в Херсонской области

ВС РФ в Херсонской области отбросили наступавшего противника на исходные позиции

14:11 10.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников предприняли попытку наступления в Херсонской области, российские воска отбросили противника на исходные рубежи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Николаево-Криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции", - сказал он на брифинге в понедельник.
Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
Кроме того, по словам представителя ведомства, на Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка Луганской Народной Республики. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны, сообщил Конашенков.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
13:59
Войска РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении
 
Игорь КонашенковМинистерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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