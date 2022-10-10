Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/v-sevastopole-nachalis-sudebnye-tyazhby-vokrug-stroitelstva-medklastera-1124805948.html
В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера
В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера
Дочерняя компания "Ростех" ООО "РТ-СоцСтрой" подала иск на 4,5 млн рублей к "Единой дирекции капитального строительства" Севастополя при возведении медицинского РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T20:51
2022-10-10T20:51
севастополь
михаил развожаев
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дочерняя компания "Ростех" ООО "РТ-СоцСтрой" подала иск на 4,5 млн рублей к "Единой дирекции капитального строительства" Севастополя при возведении медицинского кластера. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда.Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября. Контракт стоимостью 7 млрд 580 млн рублей был подписан в июне 2020 года при участии губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.Проблемы со строительством медкластера начались после санкционного давления и взрывного роста цен на рынке стройматериалов. В июне 2022 года Михаил Развожаев сообщил об отставании строительных работ на объектах медицинского кластера на восемь месяцев по причине существенного удорожания стройматериалов и услуг. По его словам, на фоне резкого роста расходов подрядчик не выставляет правительству счет, чтобы не рисковать и не разориться. Губернатор отметил, что основные корпуса должны достроить до конца 2022 года, а, если динамика не сохранится, "город будет принимать меры, вплоть до смены подрядчика".Медкластер будет состоять из корпуса приемного отделения, операционного блока, корпуса стационара, поликлинического блока с диагностикой, лабораторного блока, административного блока с конференц-залом, блока вспомогательных подразделений и отдельно стоящего гаража на 10 автомобилей.Весной 2021 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин остался недоволен отставанием работ по строительству медицинского кластера, отметив, что на это есть объективные причины.Как сообщал сайт РИА Крым Новости, в сентябре 2022 года правительство Севастополя анонсировало удорожание стоимости объекта до 10 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20201021/V-Sevastopole-rasplanirovali-59-ga-zemli-pod-medklaster-1118855119.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера

В Севастополе дочка "Ростеха" подала иск при строительстве медкластера

20:51 10.10.2022
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дочерняя компания "Ростех" ООО "РТ-СоцСтрой" подала иск на 4,5 млн рублей к "Единой дирекции капитального строительства" Севастополя при возведении медицинского кластера. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда.
"Принимая во внимание достаточность оснований для принятия иска, руководствуясь частью 3 статьи 127, статьями 133, 135, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: принять исковое заявление, возбудить производство по делу и провести подготовку дела к судебному разбирательству", – говорится в судебном определении.
Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября. Контракт стоимостью 7 млрд 580 млн рублей был подписан в июне 2020 года при участии губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Проблемы со строительством медкластера начались после санкционного давления и взрывного роста цен на рынке стройматериалов. В июне 2022 года Михаил Развожаев сообщил об отставании строительных работ на объектах медицинского кластера на восемь месяцев по причине существенного удорожания стройматериалов и услуг.
По его словам, на фоне резкого роста расходов подрядчик не выставляет правительству счет, чтобы не рисковать и не разориться. Губернатор отметил, что основные корпуса должны достроить до конца 2022 года, а, если динамика не сохранится, "город будет принимать меры, вплоть до смены подрядчика".
Стройка
21 октября 2020, 15:02
В Севастополе распланировали 59 га земли под медкластер
Медкластер будет состоять из корпуса приемного отделения, операционного блока, корпуса стационара, поликлинического блока с диагностикой, лабораторного блока, административного блока с конференц-залом, блока вспомогательных подразделений и отдельно стоящего гаража на 10 автомобилей.
Весной 2021 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин остался недоволен отставанием работ по строительству медицинского кластера, отметив, что на это есть объективные причины.
Как сообщал сайт РИА Крым Новости, в сентябре 2022 года правительство Севастополя анонсировало удорожание стоимости объекта до 10 млрд рублей.
 
СевастопольМихаил РазвожаевЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12Помощник Медведева оценил "розыск" СБУ зампреда Совбеза РФ
20:51В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера
20:36Третий паром начал работу на Керченской переправе
20:13ВСУ ударили из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
19:58Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
19:40В Симферополе "заминировали" управление судебного департамента Крыма
19:36Онищенко посоветовал военнообязанным собирать личную аптечку
19:22Число паромов на Керченской переправе к утру увеличат до четырех
19:12Власти Украины сообщают о новых взрывах
18:43Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
18:34Новые меры помощи для мобилизованных предпринимателей утвердил кабмин РФ
18:13СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
18:03Крыму и Севастополю выделят 1,6 млрд рублей на поддержку туризма
17:52Крымчанин пойдет под суд за убийство 15-летней давности
17:48В Севастополе больница после ремонта станет госпиталем для ветеранов СВО
17:35В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
17:22Власти Херсона оценили ситуацию в регионе и на линии соприкосновения
16:47Льготы для участников СВО и их семей в Севастополе: законопроект
16:31По Крымскому мосту проехало уже более 6800 автомобилей – Минтранс
16:30Поставки конструкций для Крымского моста начнутся уже на этой неделе
Лента новостейМолния