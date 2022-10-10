https://crimea.ria.ru/20221010/v-sevastopole-nachalis-sudebnye-tyazhby-vokrug-stroitelstva-medklastera-1124805948.html

В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера

В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера - РИА Новости Крым, 10.10.2022

В Севастополе начались судебные тяжбы вокруг строительства медкластера

Дочерняя компания "Ростех" ООО "РТ-СоцСтрой" подала иск на 4,5 млн рублей к "Единой дирекции капитального строительства" Севастополя при возведении медицинского РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T20:51

2022-10-10T20:51

2022-10-10T20:51

севастополь

михаил развожаев

здравоохранение в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Дочерняя компания "Ростех" ООО "РТ-СоцСтрой" подала иск на 4,5 млн рублей к "Единой дирекции капитального строительства" Севастополя при возведении медицинского кластера. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда.Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября. Контракт стоимостью 7 млрд 580 млн рублей был подписан в июне 2020 года при участии губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.Проблемы со строительством медкластера начались после санкционного давления и взрывного роста цен на рынке стройматериалов. В июне 2022 года Михаил Развожаев сообщил об отставании строительных работ на объектах медицинского кластера на восемь месяцев по причине существенного удорожания стройматериалов и услуг. По его словам, на фоне резкого роста расходов подрядчик не выставляет правительству счет, чтобы не рисковать и не разориться. Губернатор отметил, что основные корпуса должны достроить до конца 2022 года, а, если динамика не сохранится, "город будет принимать меры, вплоть до смены подрядчика".Медкластер будет состоять из корпуса приемного отделения, операционного блока, корпуса стационара, поликлинического блока с диагностикой, лабораторного блока, административного блока с конференц-залом, блока вспомогательных подразделений и отдельно стоящего гаража на 10 автомобилей.Весной 2021 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин остался недоволен отставанием работ по строительству медицинского кластера, отметив, что на это есть объективные причины.Как сообщал сайт РИА Крым Новости, в сентябре 2022 года правительство Севастополя анонсировало удорожание стоимости объекта до 10 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20201021/V-Sevastopole-rasplanirovali-59-ga-zemli-pod-medklaster-1118855119.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, здравоохранение в крыму и севастополе