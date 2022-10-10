Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/silnyy-veter-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124792964.html
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T00:01
2022-10-10T00:01
крымская погода
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822320a3892a21c84d3fd4bb74b4bf29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с , сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +17…19.В Ялте, Алуште временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +17...29.В Феодосии, Судаке и Керчи временами дожди, ночью + 13…15, днем до 19 градусов тепла.На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1b/1122775917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f772cced58fdc02e2d250c9ab05812b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, крым
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 10 октября

00:01 10.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с , сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха 10 октября ночью +8…13, на побережье до +16, днем +14…19", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +17…19.
В Ялте, Алуште временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.
В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +17...29.
В Феодосии, Судаке и Керчи временами дожди, ночью + 13…15, днем до 19 градусов тепла.
На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
 
Крымская погодаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 10 октября
22:29По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
21:31Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
21:01Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели
20:34Путин назвал заказчиков и исполнителей подрыва Крымского моста
19:59Главные события и заявления дня: 9 октября
19:11"Бабье лето" принесет в Крым 20-градусное тепло
18:58Минтранс напомнил водителям фур об альтернативных путях в Крым
18:42Советы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО
18:19Мобилизация тоже: новые способы мошенников обмануть доверчивых граждан
17:41Часть Белогорского района на три дня останется без воды
17:23Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту
17:05Двадцать улиц Симферополя останутся без света на два дня
17:01Запущено движение по двум автомобильным полосам Крымского моста
16:28На Керченской паромной переправе готовят к запуску еще два парома
15:47Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза РФ
15:40ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица
15:19ВСУ безуспешно пытаются атаковать по разным фронтам — Минобороны
14:32Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди
Лента новостейМолния