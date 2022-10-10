https://crimea.ria.ru/20221010/silnyy-veter-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124792964.html

Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник

Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник

В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T00:01

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крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с , сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +17…19.В Ялте, Алуште временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +17...29.В Феодосии, Судаке и Керчи временами дожди, ночью + 13…15, днем до 19 градусов тепла.На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым