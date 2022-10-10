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Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T00:01
2022-10-10T00:01
2022-10-10T00:01
крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с , сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +17…19.В Ялте, Алуште временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +17...29.В Феодосии, Судаке и Керчи временами дожди, ночью + 13…15, днем до 19 градусов тепла.На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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крымская погода, крым
Сильный ветер: прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 10 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится северо-западный ветер до 17-22 м/с , сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха 10 октября ночью +8…13, на побережье до +16, днем +14…19", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +17…19.
В Ялте, Алуште временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +17...19.
В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +17...29.
В Феодосии, Судаке и Керчи временами дожди, ночью + 13…15, днем до 19 градусов тепла.
На всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.