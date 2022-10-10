https://crimea.ria.ru/20221010/chast-kryma-v-ponedelnik-bez-vody-1124799575.html

Часть Крыма в понедельник без воды

Часть Крыма в понедельник без воды - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Часть Крыма в понедельник без воды

Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T11:55

2022-10-10T11:55

2022-10-10T11:55

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076569_0:170:1618:1080_1920x0_80_0_0_e55c7372bef769f11be87d7cfad9968e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в течение дня ограничено водоснабжение улиц Розы Люксембург, Речной, частично Павленко, Ленина, Гагарина, Набережной, Екатерининской, Долгоруковской, переулков Галерейного, Речного, Кронштадского.В поселке Николаевка до 15 часов отключены от подачи воды улицы Северная, Зеленая, Садовая, Севастопольская, район Хомутовка и прилегающие улицы и переулки.В Керчи ориентировочно до 14.00 без воды улицы Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, Ученическая.В бахчисарайском селе Долинном до 17.00 отключение по улицам Вишневой, 30 Лет Победы, Садовой, Гагарина, Малиновского.В Ленинском районе без воды частично поселок Ленина и полностью село Новониколаевка и поселок Луговое.Феодосийский филиал предупреждает об ухудшении качества воды в селе Льговка, абонентов просят временно не употреблять водопроводную воды в пищевых целях. Организован подвоз.В Белогорске до 17 часов без воды улица Дубинина, 12, 15,17,19, 20, кроме того, в течение всего дня отключены населенные пункты Крымская Роза и село Вишневое.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя