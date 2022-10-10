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Часть Крыма в понедельник без воды - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Часть Крыма в понедельник без воды
Часть Крыма в понедельник без воды - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Часть Крыма в понедельник без воды
Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T11:55
2022-10-10T11:55
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в течение дня ограничено водоснабжение улиц Розы Люксембург, Речной, частично Павленко, Ленина, Гагарина, Набережной, Екатерининской, Долгоруковской, переулков Галерейного, Речного, Кронштадского.В поселке Николаевка до 15 часов отключены от подачи воды улицы Северная, Зеленая, Садовая, Севастопольская, район Хомутовка и прилегающие улицы и переулки.В Керчи ориентировочно до 14.00 без воды улицы Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, Ученическая.В бахчисарайском селе Долинном до 17.00 отключение по улицам Вишневой, 30 Лет Победы, Садовой, Гагарина, Малиновского.В Ленинском районе без воды частично поселок Ленина и полностью село Новониколаевка и поселок Луговое.Феодосийский филиал предупреждает об ухудшении качества воды в селе Льговка, абонентов просят временно не употреблять водопроводную воды в пищевых целях. Организован подвоз.В Белогорске до 17 часов без воды улица Дубинина, 12, 15,17,19, 20, кроме того, в течение всего дня отключены населенные пункты Крымская Роза и село Вишневое.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Часть Крыма в понедельник без воды

Где в Крыму не будет воды в понедельник

11:55 10.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в понедельник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе в течение дня ограничено водоснабжение улиц Розы Люксембург, Речной, частично Павленко, Ленина, Гагарина, Набережной, Екатерининской, Долгоруковской, переулков Галерейного, Речного, Кронштадского.
В поселке Николаевка до 15 часов отключены от подачи воды улицы Северная, Зеленая, Садовая, Севастопольская, район Хомутовка и прилегающие улицы и переулки.
В Керчи ориентировочно до 14.00 без воды улицы Большая, Челядинова, Ярошенко, Международная, Печениной, Днепровская, Кривуляк, Шмидта, Ученическая.
В бахчисарайском селе Долинном до 17.00 отключение по улицам Вишневой, 30 Лет Победы, Садовой, Гагарина, Малиновского.
В Ленинском районе без воды частично поселок Ленина и полностью село Новониколаевка и поселок Луговое.
Феодосийский филиал предупреждает об ухудшении качества воды в селе Льговка, абонентов просят временно не употреблять водопроводную воды в пищевых целях. Организован подвоз.
В Белогорске до 17 часов без воды улица Дубинина, 12, 15,17,19, 20, кроме того, в течение всего дня отключены населенные пункты Крымская Роза и село Вишневое.
 
Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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