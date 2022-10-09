https://crimea.ria.ru/20221009/teplo-i-vetreno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-voskresene-1124784909.html

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье

В воскресенье в Крыму по-прежнему тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T00:01

2022-10-09T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, временами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9...11, днем 19...21. В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 19...21.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +19...21.Температура морской воды в Ялте +20, в Алуште, Севастополе, Феодосии, Евпатории и Черноморском +19, в Керченском проливе +17, В Азовском море +18.

https://crimea.ria.ru/20221008/ekspert-rasskazal-o-pogodnykh-usloviyakh-v-akvatorii-kerchenskogo-proliva-1124775827.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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