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Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
В воскресенье в Крыму по-прежнему тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T00:01
2022-10-09T00:01
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, временами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9...11, днем 19...21. В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 19...21.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +19...21.Температура морской воды в Ялте +20, в Алуште, Севастополе, Феодосии, Евпатории и Черноморском +19, в Керченском проливе +17, В Азовском море +18.
https://crimea.ria.ru/20221008/ekspert-rasskazal-o-pogodnykh-usloviyakh-v-akvatorii-kerchenskogo-proliva-1124775827.html
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 9 октября

00:01 09.10.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму по-прежнему тепло и ветрено. Преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах пройдут кратковременные дожди, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью 7…12 градусов, на побережье до +15; днем в воскресенье 17…22. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 15-20 м/с.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, временами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9...11, днем 19...21.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13, днем 19...21.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22.
В Евпатории без осадков и чуть прохладнее. В ночные часы будет +11..13, днем +19...21.
Температура морской воды в Ялте +20, в Алуште, Севастополе, Феодосии, Евпатории и Черноморском +19, в Керченском проливе +17, В Азовском море +18.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:19
Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на воскресенье
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