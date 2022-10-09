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Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика
Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика
В Крыму за сутки зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T11:58
2022-10-09T11:58
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.По данным правительства Севастополя, в городе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зарегистрировано."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - сказано на городском правительственном портале.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика

В Крыму и Севастополе за сутки 145 новых случаев COVID-19

11:58 09.10.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
"Всего за сутки выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 16 пациентов в подтвержденным COVID-19, выздоровело за сутки 158 человек., один человек умер", - сказано в сообщении.
По данным правительства Севастополя, в городе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зарегистрировано.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - сказано на городском правительственном портале.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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