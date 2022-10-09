https://crimea.ria.ru/20221009/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--novaya-statistika-1124791292.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика

Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе — новая статистика

В Крыму за сутки зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

2022-10-09T11:58

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303858_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_47a34c7c4c00c051fb6cc72da75173e3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки зафиксировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.По данным правительства Севастополя, в городе зарегистрированы 38 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей не зарегистрировано."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - сказано на городском правительственном портале.

https://crimea.ria.ru/20221005/v-rossii-snova-rost-smertey-ot-koronavirusa-1124723562.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе