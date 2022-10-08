В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными
В Севастополе простились с погибшими в ходе СВО героями Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
18:41 08.10.2022 (обновлено: 18:47 08.10.2022)
© Фото: pixabayСвеча
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с двумя воинами Валерием Дмитриевичем Чебану и Юрием Александровичем Бурьяном. Они оба выполняли задачи на Херсонском направлении во время специальной военной операции. Наши воины погибли героически, выполняя свой долг. Вечная память вам, ребята", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшими под Херсоном Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
Валерий – стрелок мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота, ветеран подразделения ОМОН "Беркут", воин-доброволец. Юрий - командир отделения реактивного артиллерийского взвода.