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В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными
В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T18:41
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севастополь
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Валерий – стрелок мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота, ветеран подразделения ОМОН "Беркут", воин-доброволец. Юрий - командир отделения реактивного артиллерийского взвода.
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РИА Новости Крым
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, утраты
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными

В Севастополе простились с погибшими в ходе СВО героями Валерием Чебану и Юрием Бурьяном

18:41 08.10.2022 (обновлено: 18:47 08.10.2022)
 
© Фото: pixabayСвеча
Свеча
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе простились с двумя воинами Валерием Дмитриевичем Чебану и Юрием Александровичем Бурьяном. Они оба выполняли задачи на Херсонском направлении во время специальной военной операции. Наши воины погибли героически, выполняя свой долг. Вечная память вам, ребята", - написал он в своем Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с погибшими под Херсоном Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с погибшими под Херсоном Валерием Чебану и Юрием Бурьяном
Валерий – стрелок мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота, ветеран подразделения ОМОН "Беркут", воин-доброволец. Юрий - командир отделения реактивного артиллерийского взвода.
СевастопольСпециальная военная операция РФ на УкраинеУтраты
 
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