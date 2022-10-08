https://crimea.ria.ru/20221008/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshimi-pod-khersonom-voennymi-1124782752.html

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В Севастополе простились с погибшими под Херсоном военными

В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T18:41

2022-10-08T18:41

2022-10-08T18:47

севастополь

специальная военная операция рф на украине

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибших под Херсоном военнослужащих, которые принимали участие в спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Валерий – стрелок мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота, ветеран подразделения ОМОН "Беркут", воин-доброволец. Юрий - командир отделения реактивного артиллерийского взвода.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, специальная военная операция рф на украине, утраты