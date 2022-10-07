https://crimea.ria.ru/20221007/vlasti-khersonschiny-soobschili-o-16-rasstrelyannykh-na-severe-oblasti-1124746285.html

Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области

Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области

На севере Херсонской области в поселке Великая Александровка украинские боевики расстреляли местных жителей. Об этом заявил замглавы администрации региона... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T10:02

2022-10-07T10:02

2022-10-07T10:09

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На севере Херсонской области в поселке Великая Александровка украинские боевики расстреляли местных жителей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне.Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.

https://crimea.ria.ru/20221003/vsu-popytalis-prorvatsya-v-khersonskuyu-oblast-s-trekh-napravleniy--1124703796.html

https://crimea.ria.ru/20220925/khersonskaya-oblast-v-dni-referenduma---fotoreportazh-1124620080.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия