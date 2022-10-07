Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области
Власти Херсонщины сообщили о расстреле противником 16 мирных жителей на севере области
10:02 07.10.2022 (обновлено: 10:09 07.10.2022)
© GENYA SAVILOVУкраинские военные. AFP
© GENYA SAVILOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На севере Херсонской области в поселке Великая Александровка украинские боевики расстреляли местных жителей. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Американцы под прикрытием укронацистов опять убили мирных жителей на Херсонщине. Сначала из американских хаймерсов американцы расстреляли мирных жителей в Дарьевке. Есть погибшие. Ракетами была обстреляна колонна гражданских автомобилей. В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей", — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Великая Александровка находится в буферной зоне на севере Херсонской области и недавно оказалась под контролем ВСУ.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне.
Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.
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