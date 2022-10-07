https://crimea.ria.ru/20221007/Kakoy-segodnya-prazdnik-7-noyabrya-1118913055.html

Какой сегодня праздник: 7 октября

Какой сегодня праздник: 7 октября - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Какой сегодня праздник: 7 октября

Работники и служащие штабов МВД празднуют профессиональный праздник. 7 октября - День "вежливых людей". А еще в этот день родился президент России Владимир... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-07T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Работники и служащие штабов МВД празднуют профессиональный праздник. 7 октября - День "вежливых людей". А еще в этот день родился президент России Владимир Путин.Что празднуют в РоссииРаботники и служащие штабов МВД России отмечают 7 октября профессиональный праздник. Его история уходит корнями в 1918 год, когда при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД были созданы инструкторский и информационные отделы.Чуть позже их объединили в инструкторско-инспекторский отдел. В период с 1960 по 1980 годы эти службы пережили существенное реформирования и появились во всех управлениях внутренних дел.Сейчас работники штабов МВД помогают в раскрытии преступлений по "горячим следам", проведению антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических и даже культурно-массовых мероприятий. При этом штабы отвечают также за связь между всеми силовыми структурами и ведомствами.7 октября в России отмечают еще один важный (особенно для крымчан) праздник – День вежливых людей. Впервые о них написал в своем блоге военно-политический журналист Борис Рожин. Формулировкой "вежливые люди" он описал военных в камуфляже без опознавательных знаков, которые в феврале 2014 года взяли под контроль важные административные здания республики и военные объекты на ее территории с целью обеспечить мирное проведение всекрымского референдума.Операция проходила подчеркнуто корректно, при поддержке местного населения и без кровопролития. Впоследствии сотрудников ГРУ и других силовиков в Крыму назвали "вежливыми людьми", а чуть позже в их честь Госдума РФ учредила праздник, выбрав дату 7 октября – день рождения президента РФ Владимира Путина.Памятные датыВ 1949 году на части территории бывшей нацисткой Германии была образована Германская Демократическая Республика, которая просуществовала до 1990 года.В 1959 году советский космический аппарат "Луна – 3" впервые в истории покорения космоса облетел Луну. Благодаря аппарату удалось увидеть изображение обратной стороны спутника Земли. Это дало СССР возможность в очередной раз продемонстрировать первенство в космической гонке, а на карте Луны появились кратеры Циолковский, Джордано Бруно, Менделеев, Склодовская-Кюри, а также лунные моря – Мечты и Москвы.Кроме этого, во время полета впервые в мире на практике был отработан гравитационный маневр. Система ориентации аппарата была построена и разработана учеными под руководством советского и российского ученого физика-механика Бориса Раушенбаха. Именно он первым в мире решил задачу по управлению аппаратом в космосе.В 1993 году президент России Борис Ельцин упразднил главный караульный пост в России возле мавзолея Ленина и в 1997 году перенес его в Александровский сад к Вечному огню.Церемониал смены почетного караула появился примерно в 19 веке, во времена царствования Павла I. Тогда ритуал вахт-парада превратился в важное государственное дело с обязательным участием императора или его наследника. В советской России Пост № 1 появился в годовщину смерти Владимира Ленина в 1924 году.Дни рождения136 лет назад родился датский ученый, физик и лауреат Нобелевской премии Нильс Бор. Уже в 23 года он получил за свою дипломную работу об определении поверхностного натяжения воды по вибрации водяной струи престижную награду – золотую медаль датской королевской академии наук. В 1922 году Бор открыл "закон радиоактивных смещений" - основное правило, описывающее превращение элементов в процессе радиоактивного распада. Именно это открытие и принесло ученому Нобелевскую премию.В 1931 году родился первый чернокожий епископ в ЮАР Десмонд Мпило Туту. В 1984 году за свою деятельность он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Туту был одним из самых ярких борцов с политикой апартеида – официальной политики расового разделения, которая проводилась в ЮАР с 1948 по 1994 года. После уничтожения этого античеловечного режима он возглавил комиссию по расследованию преступлений.7 октября 1952 года родился российский лидер и президент страны Владимир Путин. Он стал руководить страной с 1999 года и переизбирался на эту должность четыре раза.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости