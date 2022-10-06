https://crimea.ria.ru/20221006/predupreditelnyy-udar-chem-genialno-prinyatoe-opek-reshenie-1124742690.html

Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение

Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Предупредительный удар: чем гениально принятое ОПЕК+ решение

Решение сделки ОПЕК+ продиктовано желанием стран-участниц сохранить необходимый уровень цен на нефть. Кроме того, оно принято в противовес стремлению Вашингтона РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T20:29

2022-10-06T20:29

2022-10-06T20:10

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Решение сделки ОПЕК+ продиктовано желанием стран-участниц сохранить необходимый уровень цен на нефть. Кроме того, оно принято в противовес стремлению Вашингтона контролировать рынок нефти при помощи введения так называемого потолка цен. Таким мнением, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Накануне ОПЕК+ договорилась сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с 1 ноября. За базу отсчета будут приняты согласованные на август уровни, поясняется в официальном коммюнике. Уточняется, что сделка продлена до 31 декабря 2023 года. Кроме того, принято решение, что заседания Мониторингового комитета будут проводиться раз в два месяца, главы делегаций будут собираться раз в полгода."Арабскому миру не нравится падение цен на нефть, которое США пытаются организовать через ограничение доступа денег на рынок нефтяных фьючерсов", – считает Митрахович и поясняет, - Демпартия США готовится к выборам в Конгресс, поэтому и пытается давить (на участников нефтяного рынка – ред.) имеющимися в наличии финансовыми инструментами".По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, речь идет скорее о "бумажном" сокращении, потому как до принятия решения суммарная добыча была меньше 3,5 млн баррелей в сутки. По его мнению, это решение не повлияет на физическое соотношение спроса и предложения."Кроме того, Арабские страны понимают, что отработав инструмент лимитированных цен на нефть в отношении России, через несколько лет США могут применить его в отношении Саудовской Аравии, либо их партнеров по арабской части ОПЕК+", – продолжил собеседник.Он подчеркнул, что принятое ОПЕК+ решение продиктовано стремлением стабилизировать рынок нефти. Кроме того, оно будет способствовать повышению нефтяных котировок, что нивелирует эффективность максимальной стоимости на российскую нефть, которую пытаются установить Евросоюз и страны G7.Ранее эксперт сделал прогноз по перераспределению экспорта российских нефти и газа после взрывов на "Северных потоках".

https://crimea.ria.ru/20220928/sakhalin-1-ostanovil-dobychu-nefti-i-gaza-1124645634.html

https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

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