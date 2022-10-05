https://crimea.ria.ru/20221005/v-nikolaevskoy-oblasti-iskander-unichtozhil-angar-s-bpla-bayraktar-1124726790.html

В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"

В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар" - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"

В Николаевской области ракетным ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T15:46

2022-10-05T15:46

2022-10-05T15:47

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Николаевской области ракетным ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские ВКС сбили в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области украинский МиГ-29.Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотнтиков над территориями Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик. Также сбиты 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенных пунктов Херсонской области, один снаряд "Ольха" в районе Новой Каховки и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки Херсонской области.По данным Минобороны, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 230 человек, четыре танка, 18 бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.

https://crimea.ria.ru/20221005/planiruyut-li-pereformatirovat-svo--1124723697.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф