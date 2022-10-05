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В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"
В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар" - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"
В Николаевской области ракетным ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T15:46
2022-10-05T15:46
2022-10-05T15:47
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Николаевской области ракетным ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские ВКС сбили в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области украинский МиГ-29.Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотнтиков над территориями Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик. Также сбиты 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенных пунктов Херсонской области, один снаряд "Ольха" в районе Новой Каховки и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки Херсонской области.По данным Минобороны, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 230 человек, четыре танка, 18 бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20221005/planiruyut-li-pereformatirovat-svo--1124723697.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"
В Николаевской области ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с "Байрактарами
15:46 05.10.2022 (обновлено: 15:47 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Николаевской области ракетным ударом по военному аэродрому уничтожен ангар с беспилотниками "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты "Искандер" по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ-2". Также в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские ВКС сбили в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области украинский МиГ-29.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотнтиков над территориями Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик. Также сбиты 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенных пунктов Херсонской области, один снаряд "Ольха" в районе Новой Каховки и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки Херсонской области.
По данным Минобороны, всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили более 230 человек, четыре танка, 18 бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.