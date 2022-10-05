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В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву
В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни, в ходе визита планируется обсудить безопасность и нормальное функционирование... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T17:11
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни, в ходе визита планируется обсудить безопасность и нормальное функционирование Запорожской АЭС, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.Вершинин отметил, что ЗАЭС сейчас находится на территории РФ и, соответственно, должна работать под руководством российских профильных ведомств.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
https://crimea.ria.ru/20220907/v-rosatome-prokommentirovali-doklad-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124425737.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву

Замглавы МИД Вершинин рассказал детали предстоящего визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву

17:11 05.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни, в ходе визита планируется обсудить безопасность и нормальное функционирование Запорожской АЭС, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"Он (Гросси – ред.) собирается приехать в Киев, а потом в Москву, это будет уже в ближайшие дни. Вы знаете, что он выдвинул ряд идей, которые сейчас обсуждаются экспертами: ядерная безопасность, исключение обстрелов Запорожской АЭС, которые ведет украинская сторона, нормальное функционирование ЗАЭС", – сказал дипломат на пресс-конференции в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Вершинин отметил, что ЗАЭС сейчас находится на территории РФ и, соответственно, должна работать под руководством российских профильных ведомств.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:12
В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.
 
МАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
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