https://crimea.ria.ru/20221005/v-mid-rossii-raskryli-detali-vizita-glavy-magate-v-moskvu-1124724703.html

В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву

В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву - РИА Новости Крым, 05.10.2022

В МИД России раскрыли детали визита главы МАГАТЭ в Москву

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни, в ходе визита планируется обсудить безопасность и нормальное функционирование... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T17:11

2022-10-05T17:11

2022-10-05T16:42

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в ближайшие дни, в ходе визита планируется обсудить безопасность и нормальное функционирование Запорожской АЭС, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.Вершинин отметил, что ЗАЭС сейчас находится на территории РФ и, соответственно, должна работать под руководством российских профильных ведомств.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии, это необходимо для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Однако украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и территорию возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на АЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-rosatome-prokommentirovali-doklad-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124425737.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область