https://crimea.ria.ru/20221005/kakoy-segodnya-prazdnik-5-oktyabrya-1121054301.html

Какой сегодня праздник: 5 октября

Какой сегодня праздник: 5 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Какой сегодня праздник: 5 октября

Сегодня более ста государств отмечают Всемирный день учителя. В России отмечается День работников уголовного розыска, а также День образования республики... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-05T00:00

2022-10-05T00:00

2022-10-04T20:06

новости

общество

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681497_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4ac6e7eae7c97a2b3461da418113cce5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сегодня более ста государств отмечают Всемирный день учителя. В России отмечается День работников уголовного розыска, а также День образования республики Адыгея. Ровно 520 лет назад Колумб открыт Коста-Рику, 240 лет назад впервые исполнена комедия из пяти действий "Недоросль" Дениса Фонвизина, а 60 лет назад в Великобритании вышел первый сингл The Beatles. В этот день родились изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер и Герой Советского Союза, космонавт Павел Попович.Что отмечают в миреВо Всемирный день учителя отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже межправительственная конференция о статусе учителей. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один — ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно и ежечасно.5 октября празднуется День образования Республики Адыгея. Кстати, республикой Адыгея стала в 1991 году. До этого она считалась автономной областью. Сейчас на территории субъекта расположено всего два города — Майкоп и Адыгейск. Среди всех республик в составе РФ Адыгея занимает второе с конца место по площади. Меньше только Ингушения.А еще сегодня День "Сделайте что-нибудь приятное" и День случайных приступов поэзии. Эти праздники можно совместить: зарифмуйте пару строк и подарите их близким людям.Знаменательные даты5 октября 1502 года Христофор Колумб открыл Коста-Рику. В переводе с испанского это значит "Богатый берег". Дело в том, что туземцы были увешаны золотыми украшениями, что дало Колумбу повод заподозрить на острове богатые залежи драгоценного металла. Однако мореплаватель ошибся - золото сюда привозили из Перу.5 октября 1948 года создан Международный союз охраны природы. Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты. Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги – списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.В Петербурге, в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу по случаю бенефиса выдающегося артиста, театрального деятеля и педагога Ивана Дмитревского "придворными актерами Ее Императорского Величества Екатерины II по письменному дозволению от правительства" (24 сентября) 5 октября 1782 года была впервые исполнена комедия из пяти действий "Недоросль" Дениса Фонвизина.В этот же день 60 лет назад в Великобритании вышел первый сингл The Beatles - Love Me Do.Кто родился в этот деньИзобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер родился 5 октября 1864 года в Безансоне (Франция), в семье художника, увлекавшегося фотографией. Вместе со своим братом Огюстом Луи Жан Люмьер вошел в историю как родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры. Огюст исполнял в основном роль организатора и менеджера, Луи больше занимался технической стороной кинематографа и изобретательством.5 октября 1930 года родился советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Павел Попович. Он был четвертым космонавтом в истории нашего государства, при этом дважды побывал в космосе. Первый его полет состоялся с 12 по 15 августа 1962 года на корабле "Восток-4". Тогда в космос были запущены одновременно два пилотируемых корабля. По замыслу главного конструктора, "Восток-3" и "Восток-4" должны были приблизиться друг к другу на максимально возможное расстояние и провести впервые в истории сеанс радиосвязи в открытом космосе. За успешно выполненное задание и проявленное при этом мужество Попович получил звание Героя Советского Союза.Сегодня знаменитой голливудской актрисе Кейт Уинслет исполняется 47 лет. Мирового признания Кейт добилась в знаменитом фильме Джеймса Камерона "Титаник" (1997), сыграв в нем вместе с Леонардо Ди Каприо. Картина завоевала рекордное количество кинонаград, и в том числе 11 "Оскаров".

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, праздники и памятные даты