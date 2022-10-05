https://crimea.ria.ru/20221005/chto-mozhno-uznat-o-cheloveke-po-nomeru-telefona-1124728567.html

Что можно узнать о человеке по номеру телефона

Что можно узнать о человеке по номеру телефона - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Что можно узнать о человеке по номеру телефона

С помощью номера телефона мошенники могут получить подробную информацию об абоненте – от паспортных данных до личных фотографий. Об этом рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T19:35

2022-10-05T19:35

2022-10-05T17:38

совет эксперта

общество

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. С помощью номера телефона мошенники могут получить подробную информацию об абоненте – от паспортных данных до личных фотографий. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Новиков напомнил, что с номером телефона связана личная информация об абоненте, которая раскрывается при регистрации SIM-карты. В дальнейшем к номеру телефона привязываются социальные сети и мессенджеры, содержащие еще большие данных.Кроме того, вычислить данные о человеке по номеру телефона можно с помощью мобильного банка – узнать имя, отчество и первую букву фамилии можно даже без совершения перевода средств.Другим способом получения личных данных являются различные Telegram-боты, куда "сливается" информация из различных источников.Предотвратить утечку данных помогут простые правила кибергигиены – не публиковать информацию о себе на открытых площадках и сохранять бдительность при обращении с любой информацией.Новиков советует пользоваться псевдонимами, разбираться с настройками приватности в социальных сетях, приложениях и мессенджерах."Возможно, стоит завести отдельную сим-карту для регистрации в банках и госорганах. Это несколько усложнит поиск чувствительной информации, но риск компрометации данных в случае массовых утечек все равно сохраняется", — заключил специалист.Ранее эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества.

https://crimea.ria.ru/20221003/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-proslushku-smartfona-1124706628.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, наука и технологии