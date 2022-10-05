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Что можно узнать о человеке по номеру телефона - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Что можно узнать о человеке по номеру телефона
Что можно узнать о человеке по номеру телефона - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Что можно узнать о человеке по номеру телефона
С помощью номера телефона мошенники могут получить подробную информацию об абоненте – от паспортных данных до личных фотографий. Об этом рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T19:35
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совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. С помощью номера телефона мошенники могут получить подробную информацию об абоненте – от паспортных данных до личных фотографий. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Новиков напомнил, что с номером телефона связана личная информация об абоненте, которая раскрывается при регистрации SIM-карты. В дальнейшем к номеру телефона привязываются социальные сети и мессенджеры, содержащие еще большие данных.Кроме того, вычислить данные о человеке по номеру телефона можно с помощью мобильного банка – узнать имя, отчество и первую букву фамилии можно даже без совершения перевода средств.Другим способом получения личных данных являются различные Telegram-боты, куда "сливается" информация из различных источников.Предотвратить утечку данных помогут простые правила кибергигиены – не публиковать информацию о себе на открытых площадках и сохранять бдительность при обращении с любой информацией.Новиков советует пользоваться псевдонимами, разбираться с настройками приватности в социальных сетях, приложениях и мессенджерах."Возможно, стоит завести отдельную сим-карту для регистрации в банках и госорганах. Это несколько усложнит поиск чувствительной информации, но риск компрометации данных в случае массовых утечек все равно сохраняется", — заключил специалист.Ранее эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества.
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совет эксперта, общество, наука и технологии
Что можно узнать о человеке по номеру телефона

Эксперт Новиков: по номеру телефона мошенники может узнать личные данные об абоненте

19:35 05.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМобильная связь
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. С помощью номера телефона мошенники могут получить подробную информацию об абоненте – от паспортных данных до личных фотографий. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.
Новиков напомнил, что с номером телефона связана личная информация об абоненте, которая раскрывается при регистрации SIM-карты. В дальнейшем к номеру телефона привязываются социальные сети и мессенджеры, содержащие еще большие данных.
"Если номер сохранен в контактах, то в мессенджерах, например, Telegram, Viber, WhatsApp, как правило можно сразу увидеть имя, фамилию, аватар аккаунта. Если в аккаунте на аватаре есть фотография владельца, то с помощью Яндекс или Google Картинок можно найти ссылки на аккаунты в соцсетях и не только в них", – цитирует эксперта "Прайм".
Кроме того, вычислить данные о человеке по номеру телефона можно с помощью мобильного банка – узнать имя, отчество и первую букву фамилии можно даже без совершения перевода средств.
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Другим способом получения личных данных являются различные Telegram-боты, куда "сливается" информация из различных источников.
Предотвратить утечку данных помогут простые правила кибергигиены – не публиковать информацию о себе на открытых площадках и сохранять бдительность при обращении с любой информацией.
Новиков советует пользоваться псевдонимами, разбираться с настройками приватности в социальных сетях, приложениях и мессенджерах.
"Возможно, стоит завести отдельную сим-карту для регистрации в банках и госорганах. Это несколько усложнит поиск чувствительной информации, но риск компрометации данных в случае массовых утечек все равно сохраняется", — заключил специалист.
Ранее эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества.
 
Совет экспертаОбществоНаука и технологии
 
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