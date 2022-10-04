https://crimea.ria.ru/20221004/za-gibel-12-letney-shakhmatistki-v-sochi-otvetit-direktor-sanatoriya--sk-1124713545.html

За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК

За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК - РИА Новости Крым, 04.10.2022

За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК

По делу о гибели 12-летней спортсменки в результате нападения собак в Сочи перед судом предстанет директор курорта, ответственный за безопасность участников... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T14:46

2022-10-04T14:46

2022-10-04T14:46

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. По делу о гибели 12-летней спортсменки в результате нападения собак в Сочи перед судом предстанет директор курорта, ответственный за безопасность участников шахматного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Установлено, что 39-летний фигурант являлся генеральным директором в коммерческой организации, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера в Лазаревском районе Сочи. Также он занимал руководящую должность в клиническом санаторно-курортном комплексе", – говорится в сообщении.По данным СК, в 2021 году от имени указанных организаций, обвиняемый взял в субаренду примыкающий к оздоровительному центру земельный участок и объекты недвижимости. Нежилое здание охраняли семь взрослых крупных овчарок, на территории собак содержали без вольеров и необходимого присмотра.В 2022 году фигурант заключил договор с "Федерацией шахмат России" на проведение соревнований для несовершеннолетних на базе санатория, взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности за перемещение участников. Как утверждают в СК, при этом он не организовал ограждения примыкающей к санаторию нежилой территории."В результате его небрежности вечером 26 апреля 2022 года 12-летняя шахматистка свободно прошла на территорию, где на нее напала стая собак и причинила ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – констатировали в силовом ведомстве.В настоящее время расследование уголовного дело завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее по делу о гибели несовершеннолетней шахматистки задержали владельца собак, которые причинили ребенку несовместимые с жизнью травмы.

https://crimea.ria.ru/20220511/v-sochi-arestovan-vladelets-sobak-kotorye-zagryzli-12-letnyuyu-shakhmatistku-1123198809.html

https://crimea.ria.ru/20220427/v-sochi-sobaka-zagryzla-uchastnitsu-detskogo-pervenstva-rf-po-shakhmatam-1123064418.html

сочи

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, сочи