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За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК
За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК - РИА Новости Крым, 04.10.2022
За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК
По делу о гибели 12-летней спортсменки в результате нападения собак в Сочи перед судом предстанет директор курорта, ответственный за безопасность участников... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T14:46
2022-10-04T14:46
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. По делу о гибели 12-летней спортсменки в результате нападения собак в Сочи перед судом предстанет директор курорта, ответственный за безопасность участников шахматного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."Установлено, что 39-летний фигурант являлся генеральным директором в коммерческой организации, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера в Лазаревском районе Сочи. Также он занимал руководящую должность в клиническом санаторно-курортном комплексе", – говорится в сообщении.По данным СК, в 2021 году от имени указанных организаций, обвиняемый взял в субаренду примыкающий к оздоровительному центру земельный участок и объекты недвижимости. Нежилое здание охраняли семь взрослых крупных овчарок, на территории собак содержали без вольеров и необходимого присмотра.В 2022 году фигурант заключил договор с "Федерацией шахмат России" на проведение соревнований для несовершеннолетних на базе санатория, взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности за перемещение участников. Как утверждают в СК, при этом он не организовал ограждения примыкающей к санаторию нежилой территории."В результате его небрежности вечером 26 апреля 2022 года 12-летняя шахматистка свободно прошла на территорию, где на нее напала стая собак и причинила ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – констатировали в силовом ведомстве.В настоящее время расследование уголовного дело завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее по делу о гибели несовершеннолетней шахматистки задержали владельца собак, которые причинили ребенку несовместимые с жизнью травмы.
https://crimea.ria.ru/20220511/v-sochi-arestovan-vladelets-sobak-kotorye-zagryzli-12-letnyuyu-shakhmatistku-1123198809.html
https://crimea.ria.ru/20220427/v-sochi-sobaka-zagryzla-uchastnitsu-detskogo-pervenstva-rf-po-shakhmatam-1123064418.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, сочи
За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК

В Сочи за причинение смерти по неосторожности юной шахматистке ответит директор санатория

14:46 04.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. По делу о гибели 12-летней спортсменки в результате нападения собак в Сочи перед судом предстанет директор курорта, ответственный за безопасность участников шахматного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Установлено, что 39-летний фигурант являлся генеральным директором в коммерческой организации, оказывающей услуги оздоровительно-образовательного характера в Лазаревском районе Сочи. Также он занимал руководящую должность в клиническом санаторно-курортном комплексе", – говорится в сообщении.
Суд
11 мая, 13:20
В Сочи арестован владелец собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку
По данным СК, в 2021 году от имени указанных организаций, обвиняемый взял в субаренду примыкающий к оздоровительному центру земельный участок и объекты недвижимости. Нежилое здание охраняли семь взрослых крупных овчарок, на территории собак содержали без вольеров и необходимого присмотра.
В 2022 году фигурант заключил договор с "Федерацией шахмат России" на проведение соревнований для несовершеннолетних на базе санатория, взяв на себя обязательства по обеспечению безопасности за перемещение участников. Как утверждают в СК, при этом он не организовал ограждения примыкающей к санаторию нежилой территории.
"В результате его небрежности вечером 26 апреля 2022 года 12-летняя шахматистка свободно прошла на территорию, где на нее напала стая собак и причинила ей телесные повреждения, несовместимые с жизнью", – констатировали в силовом ведомстве.
Волчий оскал - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 10:38
В Сочи собака загрызла участницу детского первенства РФ по шахматам
В настоящее время расследование уголовного дело завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Ранее по делу о гибели несовершеннолетней шахматистки задержали владельца собак, которые причинили ребенку несовместимые с жизнью травмы.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияСочи
 
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