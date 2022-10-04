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Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
сергей шойгу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше 100 реактивных снарядов, включая HIMARS. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает РИА Новости.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов

ВС РФ в дни проведения референдумов в освобожденных регионах спасли сотни жизней - Шойгу

13:18 04.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше 100 реактивных снарядов, включая HIMARS. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает РИА Новости.
"Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолетов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
 
Сергей ШойгуНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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