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Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов

Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов

В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T13:18

2022-10-04T13:18

2022-10-04T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше 100 реактивных снарядов, включая HIMARS. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает РИА Новости.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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2022

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сергей шойгу, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область