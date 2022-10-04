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Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
2022-10-04T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В дни проведения референдумов в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей российские военные сбили семь самолетов ВСУ и свыше 100 реактивных снарядов, включая HIMARS. Об этом со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщает РИА Новости.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании новых субъектов в составе страны. 3 октября Госдума ратифицировала эти международные договоры, решение парламентарии приняли единогласно. 4 октября договоры ратифицировал и Совфед.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
ВС РФ в дни проведения референдумов в освобожденных регионах спасли сотни жизней - Шойгу