https://crimea.ria.ru/20221004/kak-mobilizovannym-vernut-dengi-za-bilety--razyasneniya-1124713890.html
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T15:09
2022-10-04T15:09
2022-10-04T15:09
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Если пассажир приобрел билет заранее, а затем получил повестку по мобилизации, то он вправе обратиться за возвратом средств по приобретенным билетам. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями", - сообщила она.Возврат билетов на поездЕсли билет железнодорожный, то для возврата денег, в том числе по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет удостоверение личности и документ, подтверждающий факт его мобилизации. Возврат будет осуществлен в полном объеме без каких-либо удержаний.Если же явиться самостоятельно возможности нет, то сделать это за призванного могут его родные.Возврат билетов на самолетДля возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилета с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки – чаще всего это повестка."Если билеты были приобретены на сайте авиаперевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно ровно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств", - отметила она.В случае убытия потенциального пассажира к месту службы алгоритм такой же, как и при возврате билетов на поезда.Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином."Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство. Для уточнения алгоритма возврата можно обратиться в контакт-центр, на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика", - резюмировала замминистра.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация, общество
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
Мобилизованные смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Если пассажир приобрел билет заранее, а затем получил повестку по мобилизации, то он вправе обратиться за возвратом средств по приобретенным билетам. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями", - сообщила она.
Если билет железнодорожный, то для возврата денег, в том числе по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет удостоверение личности и документ, подтверждающий факт его мобилизации. Возврат будет осуществлен в полном объеме без каких-либо удержаний.
Если же явиться самостоятельно возможности нет, то сделать это за призванного могут его родные.
"Если мобилизованный гражданин уже убыл в часть и не может самостоятельно обратиться за возвратом средств, то деньги за железнодорожный билет могут быть возвращены его родственнику по простой письменной доверенности. Возврату подлежат и билеты третьих лиц, планировавших поездку вместе с мобилизованным", - добавила Баталина.
Возврат билетов на самолет
Для возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилета с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки – чаще всего это повестка.
"Если билеты были приобретены на сайте авиаперевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно ровно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств", - отметила она.
В случае убытия потенциального пассажира к месту службы алгоритм такой же, как и при возврате билетов на поезда.
"Это сделать может третье лицо, также предоставив весь пакет необходимых документов, но при этом потребуется нотариально заверенная доверенность. Такая доверенность может быть удостоверена в нотариальном порядке командиром или начальником соответствующих воинских частей, соединений, где в настоящее время проходит службу мобилизованный гражданин", - проинформировала Балдина.
Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином.
"Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство. Для уточнения алгоритма возврата можно обратиться в контакт-центр, на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика", - резюмировала замминистра.