https://crimea.ria.ru/20221004/kak-mobilizovannym-vernut-dengi-za-bilety--razyasneniya-1124713890.html

Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения

Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения

Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T15:09

2022-10-04T15:09

2022-10-04T15:09

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Если пассажир приобрел билет заранее, а затем получил повестку по мобилизации, то он вправе обратиться за возвратом средств по приобретенным билетам. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями", - сообщила она.Возврат билетов на поездЕсли билет железнодорожный, то для возврата денег, в том числе по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет удостоверение личности и документ, подтверждающий факт его мобилизации. Возврат будет осуществлен в полном объеме без каких-либо удержаний.Если же явиться самостоятельно возможности нет, то сделать это за призванного могут его родные.Возврат билетов на самолетДля возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилета с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки – чаще всего это повестка."Если билеты были приобретены на сайте авиаперевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно ровно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств", - отметила она.В случае убытия потенциального пассажира к месту службы алгоритм такой же, как и при возврате билетов на поезда.Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином."Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство. Для уточнения алгоритма возврата можно обратиться в контакт-центр, на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика", - резюмировала замминистра.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество