Рейтинг@Mail.ru
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221004/kak-mobilizovannym-vernut-dengi-za-bilety--razyasneniya-1124713890.html
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T15:09
2022-10-04T15:09
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110469/18/1104691824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd4daa8f2b9bb35ed7135bac06e2b30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Если пассажир приобрел билет заранее, а затем получил повестку по мобилизации, то он вправе обратиться за возвратом средств по приобретенным билетам. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями", - сообщила она.Возврат билетов на поездЕсли билет железнодорожный, то для возврата денег, в том числе по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет удостоверение личности и документ, подтверждающий факт его мобилизации. Возврат будет осуществлен в полном объеме без каких-либо удержаний.Если же явиться самостоятельно возможности нет, то сделать это за призванного могут его родные.Возврат билетов на самолетДля возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилета с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки – чаще всего это повестка."Если билеты были приобретены на сайте авиаперевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно ровно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств", - отметила она.В случае убытия потенциального пассажира к месту службы алгоритм такой же, как и при возврате билетов на поезда.Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином."Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство. Для уточнения алгоритма возврата можно обратиться в контакт-центр, на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика", - резюмировала замминистра.
https://crimea.ria.ru/20221003/v-gosdume-predlozhili-obespechit-mobilizovannykh-besplatnoy-svyazyu-1124699736.html
https://crimea.ria.ru/20220927/gosduma-odobrila-popravki-o-trudovykh-garantiyakh-dlya-mobilizovannykh-1124640223.html
https://crimea.ria.ru/20220927/bank-otkazal-v-kreditnykh-kanikulakh-mobilizovannomu--kuda-obraschatsya-1124631724.html
https://crimea.ria.ru/20220930/prizvannye-po-mobilizatsii-smogut-poluchit-status-veterana-i-lgoty-1124667877.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110469/18/1104691824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78223e6f45c9354e5707c9467eb0d736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, общество
Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения

Мобилизованные смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты

15:09 04.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПроездные документы
Проездные документы - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные россияне смогут вернуть деньги за ранее купленные железнодорожные и авиабилеты, поскольку в случае призыва на службу отказ от билета считается вынужденным. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Если пассажир приобрел билет заранее, а затем получил повестку по мобилизации, то он вправе обратиться за возвратом средств по приобретенным билетам. Такая работа уже сегодня проводится всеми крупнейшими авиаперевозчиками и железнодорожными компаниями", - сообщила она.
Смартфон в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 13:22
В Госдуме предложили обеспечить мобилизованных бесплатной связью
Возврат билетов на поезд
Если билет железнодорожный, то для возврата денег, в том числе по невозвратному тарифу, пассажиру необходимо обратиться в железнодорожную кассу. В этом случае он предъявляет удостоверение личности и документ, подтверждающий факт его мобилизации. Возврат будет осуществлен в полном объеме без каких-либо удержаний.
Если же явиться самостоятельно возможности нет, то сделать это за призванного могут его родные.
"Если мобилизованный гражданин уже убыл в часть и не может самостоятельно обратиться за возвратом средств, то деньги за железнодорожный билет могут быть возвращены его родственнику по простой письменной доверенности. Возврату подлежат и билеты третьих лиц, планировавших поездку вместе с мобилизованным", - добавила Баталина.
Трудовой кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 15:09
Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
Возврат билетов на самолет
Для возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилета с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим необходимость отказа от поездки – чаще всего это повестка.
"Если билеты были приобретены на сайте авиаперевозчика или через контакт-центр, то направить подтверждающие документы можно ровно этим же способом, приложив необходимые документы для последующего возврата средств", - отметила она.
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 08:33Радио "Спутник в Крыму"
Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
В случае убытия потенциального пассажира к месту службы алгоритм такой же, как и при возврате билетов на поезда.
"Это сделать может третье лицо, также предоставив весь пакет необходимых документов, но при этом потребуется нотариально заверенная доверенность. Такая доверенность может быть удостоверена в нотариальном порядке командиром или начальником соответствующих воинских частей, соединений, где в настоящее время проходит службу мобилизованный гражданин", - проинформировала Балдина.
Ряд перевозчиков предоставляет возврат средств родственникам, планировавшим совместную поездку с мобилизованным гражданином.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 07:35
Призванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
"Для такого возврата потребуется документ, подтверждающий родство. Для уточнения алгоритма возврата можно обратиться в контакт-центр, на горячую линию, которые работают у каждого авиа- и железнодорожного перевозчика", - резюмировала замминистра.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03На заводе в Запорожье уничтожены цеха для ремонта авиатехники ВСУ
15:47Крымчанин пойдет под суд за попытку зарезать подростка
15:37ВКС РФ уничтожили штаб воздушного командования ВСУ "Восток"
15:33Как изменение линии соприкосновения влияет на границы новых субъектов РФ
15:19В горах Крыма двое суток искали пропавшую туристку из Москвы
15:09Как мобилизованным вернуть деньги за билеты – разъяснения
15:01В Энергодаре ввели комендантский час
14:46За гибель 12-летней шахматистки в Сочи ответит директор санатория – СК
14:21План Маска по Украине – как отреагировал Кремль
14:09На Кубань надвигается шторм с ливнями и градом
13:54Романтик в законе: севастополец угнал авто ради любимой
13:29Более 200 тысяч мобилизованных россиян прибыли в ВС РФ - Шойгу
13:18Шойгу: в дни референдумов были сбиты 7 самолетов ВСУ и более 100 снарядов
13:15Крымчанин пойдет под суд за пьяный дебош в самолете
12:56Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко
12:50Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное
12:29Пугающая статистика: в РФ резкий всплеск госпитализаций с COVID-19
12:16В Казахстан с 21 сентября въехали более 200 тысяч россиян
12:04Признание Западом новых регионов в составе РФ непринципиально – Лавров
11:52В Крыму ожидаются первые заморозки
Лента новостейМолния