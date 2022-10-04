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Десятки улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Десятки улиц Симферополя на день останутся без света
Десятки улиц Симферополя на день останутся без света - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Десятки улиц Симферополя на день останутся без света
Более 20 улиц Симферополя и жилой массив Каменка в среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщила пресс-служба крымской столицы. РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T11:26
2022-10-04T11:26
крым
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и жилой массив Каменка в среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщила пресс-служба крымской столицы."5 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.Так, в зону отключения попадают улицы Донская (25-54), Дорожная (51-67, 68А-106), Куйбышева (76-141/67), Молодых Подпольщиков (70-109), Общественная (62-82, 33-85), Стрелковая (23-41), Чонгарская (48-64, 59-79), Кечкеметская (46, 51-67), Севастопольская (22/2, 23-27), Братьев Айвазовских (26-48, 17-41), Белая (29-42), Сакская (7-27), Генуэзская (9-14, 24-28), Джанкойская (85-105), Ларионова (65-101), Ракетная (17, 20-26), Мелитопольская (116-136, 97а-113), Турецкая (20/7, 1-28), Чехова (34-42, 13, 17, 25), Караимская/ ул. С. Ценского (1/17), Караимская/ Чехова, Караимская (16, 1/17, 9/10), Чехова (10/9), Турецкая/ Чехова.Кроме того, электроснабжение будет ограничено в Каменском массиве – садовых товариществах "Таврида", "Сигнал", "Связист", "Источник". Не будет света и у жителей трех переулков: Стрелковый (2-26, 1-21/123), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6).
https://crimea.ria.ru/20221004/gde-v-krymu-ne-budet-vody-do-vechera-vtornika--adresa-1124709518.html
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крым, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Десятки улиц Симферополя на день останутся без света

Почти 30 улиц Симферополя и массив Каменка на день останутся без света

11:26 04.10.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Более 20 улиц Симферополя и жилой массив Каменка в среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщила пресс-служба крымской столицы.
"5 октября с 8:00 до 17:00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в сообщении.
Водопроводный кран
10:29
Где в Крыму не будет воды до вечера вторника – адреса
Так, в зону отключения попадают улицы Донская (25-54), Дорожная (51-67, 68А-106), Куйбышева (76-141/67), Молодых Подпольщиков (70-109), Общественная (62-82, 33-85), Стрелковая (23-41), Чонгарская (48-64, 59-79), Кечкеметская (46, 51-67), Севастопольская (22/2, 23-27), Братьев Айвазовских (26-48, 17-41), Белая (29-42), Сакская (7-27), Генуэзская (9-14, 24-28), Джанкойская (85-105), Ларионова (65-101), Ракетная (17, 20-26), Мелитопольская (116-136, 97а-113), Турецкая (20/7, 1-28), Чехова (34-42, 13, 17, 25), Караимская/ ул. С. Ценского (1/17), Караимская/ Чехова, Караимская (16, 1/17, 9/10), Чехова (10/9), Турецкая/ Чехова.
Кроме того, электроснабжение будет ограничено в Каменском массиве – садовых товариществах "Таврида", "Сигнал", "Связист", "Источник". Не будет света и у жителей трех переулков: Стрелковый (2-26, 1-21/123), Дорожный (1-13), Коллективный (2-6).
 
КрымСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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