https://crimea.ria.ru/20221004/chem-opasna-valeryanka-1124714585.html
Чем опасна валерьянка
Чем опасна валерьянка - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Чем опасна валерьянка
Валериана может вызвать изжогу, сонливость, резко понизить давление и даже иметь "зеркальный" эффект – не успокоить, а усилить тревожность. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T21:11
2022-10-04T21:11
2022-10-04T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Валериана может вызвать изжогу, сонливость, резко понизить давление и даже иметь "зеркальный" эффект – не успокоить, а усилить тревожность. Об этом в комментарии "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.Специалист рекомендует с осторожностью относиться к валерьянке аллергикам, поскольку валериана является растительным препаратом и может вызвать нежелательную реакцию.Кроме того, обострение желудочно-кишечных заболеваний - колита, гастрита - может быть противопоказанием для применения валерианы. Поскольку этот препарат может спровоцировать расстройство или же, наоборот, запор.И добавила, что в некоторых случаях при передозировке могут проявляться повышенная нервная возбудимость.
https://crimea.ria.ru/20220826/dietolog-nazvala-neozhidannyy-napitok-dlya-khoroshego-sna-1124306351.html
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крым, здоровье, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Валериана может вызвать изжогу, сонливость, резко понизить давление и даже иметь "зеркальный" эффект – не успокоить, а усилить тревожность. Об этом в комментарии "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Как любой седативный препарат, он также может приводить к снижению артериального давления. Поэтому если вы склонны к гипотонии, у вас низкое давление, естественно, валериана может еще больше его снизить", - отметила она.
Специалист рекомендует с осторожностью относиться к валерьянке аллергикам, поскольку валериана является растительным препаратом и может вызвать нежелательную реакцию.
Кроме того, обострение желудочно-кишечных заболеваний - колита, гастрита - может быть противопоказанием для применения валерианы. Поскольку этот препарат может спровоцировать расстройство или же, наоборот, запор.
"Передозировка этим препаратом может вызвать выраженную сонливость, слабость, брадикардию, то есть редкий пульс, расслабление гладкой мускулатуры, это может быть как понос, так и запор. Может повыситься секреторная активность желудочно-кишечного тракта, то есть может появиться изжога", – объяснила врач.
И добавила, что в некоторых случаях при передозировке могут проявляться повышенная нервная возбудимость.