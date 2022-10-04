https://crimea.ria.ru/20221004/chem-opasna-valeryanka-1124714585.html

Чем опасна валерьянка

Чем опасна валерьянка - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Чем опасна валерьянка

Валериана может вызвать изжогу, сонливость, резко понизить давление и даже иметь "зеркальный" эффект – не успокоить, а усилить тревожность. Об этом в... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T21:11

2022-10-04T21:11

2022-10-04T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Валериана может вызвать изжогу, сонливость, резко понизить давление и даже иметь "зеркальный" эффект – не успокоить, а усилить тревожность. Об этом в комментарии "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.Специалист рекомендует с осторожностью относиться к валерьянке аллергикам, поскольку валериана является растительным препаратом и может вызвать нежелательную реакцию.Кроме того, обострение желудочно-кишечных заболеваний - колита, гастрита - может быть противопоказанием для применения валерианы. Поскольку этот препарат может спровоцировать расстройство или же, наоборот, запор.И добавила, что в некоторых случаях при передозировке могут проявляться повышенная нервная возбудимость.

https://crimea.ria.ru/20220826/dietolog-nazvala-neozhidannyy-napitok-dlya-khoroshego-sna-1124306351.html

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