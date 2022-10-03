https://crimea.ria.ru/20221003/kamaz-master-ne-budet-uchastvovat-v-ralli-reyde-dakar-2023-1124655461.html
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023" - РИА Новости Крым, 03.10.2022
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T07:36
2022-10-03T07:36
2022-10-03T07:36
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110994/64/1109946410_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b965d38ec5f4422a2cf6dbf131a8058c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023 году, сообщается на официальном сайте команды.Поясняется, что организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, написали спортсмены.Ралли-рейд "Дакар-2023" пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января.
https://crimea.ria.ru/20220321/shakhmatista-karyakina-otstranili-na-polgoda-za-podderzhku-spetsoperatsii-rf--1122725355.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110994/64/1109946410_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e31841e93965b600afa4c29bc572cff3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
"Дакар-2023" пройдет без участия российской команды "КамАЗ-Мастер" из-за требований FIA
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023 году, сообщается на официальном сайте команды.
Поясняется, что организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.
"По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях", – говорится в официальном обращении команды.
Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, написали спортсмены.
Ралли-рейд "Дакар-2023" пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января.