https://crimea.ria.ru/20221003/kamaz-master-ne-budet-uchastvovat-v-ralli-reyde-dakar-2023-1124655461.html

"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"

"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023" - РИА Новости Крым, 03.10.2022

"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"

Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T07:36

2022-10-03T07:36

2022-10-03T07:36

общество

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023 году, сообщается на официальном сайте команды.Поясняется, что организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, написали спортсмены.Ралли-рейд "Дакар-2023" пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января.

https://crimea.ria.ru/20220321/shakhmatista-karyakina-otstranili-na-polgoda-za-podderzhku-spetsoperatsii-rf--1122725355.html

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