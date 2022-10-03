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"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023" - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023" - РИА Новости Крым, 03.10.2022
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"
Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T07:36
2022-10-03T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023 году, сообщается на официальном сайте команды.Поясняется, что организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, написали спортсмены.Ралли-рейд "Дакар-2023" пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января.
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общество, в мире
"КамАЗ-Мастер" не будет участвовать в ралли-рейде "Дакар-2023"

"Дакар-2023" пройдет без участия российской команды "КамАЗ-Мастер" из-за требований FIA

07:36 03.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтогоночная команда "КАМАЗ-мастер"
Автогоночная команда КАМАЗ-мастер - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российская гоночная команда "КамАЗ-Мастер", девятнадцатикратный победитель самого престижного в мире ралли-рейда "Дакар", отказалась от участия в гонке в 2023 году, сообщается на официальном сайте команды.
Поясняется, что организаторы гонки потребовали от российских спортсменов подписать анкету Международной автомобильной федерации, которая осуждает специальную военную операцию России на Украине.
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"По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях", – говорится в официальном обращении команды.
Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, написали спортсмены.
Ралли-рейд "Дакар-2023" пройдет в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января.
 
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